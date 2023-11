/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prvními dvěma turnaji se roztočila kola Celostátní ligy Futsalu – sálového fotbalu. Jeden z turnajů hostila českokrumlovská sportovní hala.

CL sálovky: Bombarďáci - Kladno 1. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Hned v prvním turnaji na sebe narazily oba jihočeské celky v soutěži, Bombarďáci Větřní a PCO Rudolfov. Před vzájemným soubojem se však nejprve podělily o Kladno a Chemcomex Praha.

Bombarďáci Větřní ve svém prvním duelu sezony narazili na Adrii Kladno, která předtím srdnatě vzdorovala favorizovanému Chemcomexu Praha a prohrála 0:1 až brankou necelé dvě minuty před koncem utkání. Postupem času se přeci jenom u Kladna projevilo, že mělo jediného hráče na střídání a Bombarďáci získávali v průběhu utkání na převaze. Tu ve 28. minutě zužitkoval ve vedoucí branku R. Bauer a o chvíli později stejný hráč přihrál na střelu do prázdné brány M. Ješinovi. Větřínští se však až příliš hrnuli do útočení a málem na to doplatili. Kladno snížilo pět minut před koncem z trestného kopu, ale domácí nakonec výhru uhájili.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Rudolfov startoval sezonu duelem s Chemcomexem Praha. Utkání jako řemen otevřeli střelecky Pražané. Rudolfov však ve druhém poločase během tří minut otočil na 3:1 (Hrbáč 2, Hric). Hrbáč však dostal druhou ŽK a následně ČK. Chemcomex využil přesilovku, snížil a pět minut před koncem vyrovnal na konečných 3:3.

V následném souboji jihočeských celků šli rychle do vedení hráči Rudolfova (Pecka) a před poločase zvýšil na 2:0 Hačka. Stejný hráč přidal po pěti minutách druhé půle i třetí branku a Bombarďáci již na otočení zápasu neměli kvalitu. Rudolfov pak ještě před koncem přidal Hricem čtvrtý gól a vyhrál 4:0.

Výsledky turnaje ve Zlíně: Varnsdorf – Polička 0:1, Moravská Třebová – Varnsdorf 2:2, Zlín – Polička 1:2, Moravská Třebová – Zlín 7:0.

Aktuální tabulku najdete ZDE.