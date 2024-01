/FOTOGALERIE, VIDEO/ V předposledním turnaji základní části futsalové ligy se Bombarďáci Větřní neúspěšně pokoušeli zlepšit svou pozici v tabulce. Dvě prohry však znamenají, že na lepší umístění před play off již nedosáhnou.

CL sálovky: Bombrďáci - Kladno 2. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Předposlední dvoukolo základní části Celostátní ligy futsalu - sálového fotbalu již mohlo napovědět o nasazení do čtvrtfinále play off. Bombarďáci Větřní zajížděli do Varnsdorfu, kde si chtěli v duelech s domácím týmem a Poličkou vylepšit šesté místo tabulky. To nevyšlo a z lepšího místa již do vyřazovacích bojů nemohou jít.

Bombarďáci Větřní - Futsal Varnsdorf 0:4 (0:2)

Branky: 1. a 30. Kučera, 15. Kolár, 23. Peleška. Načítané chyby: 4:3. Bez ŽK.

Sestava Větřní: Hopfinger - Weinhard, Ješina, Bordáč, Kališ, Bauer, Kovář.

Bombarďáci Větřní - VPS Polička 1:7 (0:2)

Branky: 33. Ješina - 13. Švec, 19., 31. a 37. Formáček, 23. Konečný, 24. Pulkrábek, 26. Jílek. Načítané chyby: 3:3. ŽK: 1:0 (Bordáč).

Bombarďáci si chtějí ve Varnsdorfu vylepšit bilanci v celostátní lize

Původní záměr vylepšit si bilanci v soutěži Jihočechům vůbec nevyšel. Opět se potýkali s neúplnou sestavou a přivezli si do Větřní dvě vysoké porážky. "Do Varnsdorfu jsme chtěli jet pro body, ale bohužel se nám to již během týdne začalo komplikovat a pro nemoc a jiné věci nás odjelo pouze šest hráčů do pole. Bodový záměr vzal za své a bohužel se ukázalo i v samotných zápasech, že jsme tentokrát hráli v obou případech druhé housle. Soupeři byli lepší prakticky ve všech směrech, jak v rychlosti, tak měli i mnohem více sil. Sportovně musíme uznat porážky a soupeřům pogratulovat. Samotné výsledky hovoří za vše," shrnul vystoupení Bombarďáků ve Varnsdorfu hrající trenér Rudolf Weinhard.

Do konce základní části chybí sehrát poslední dva zápasy. Na páté místo Jihočeši již nedosáhnou, navíc se zezadu tlačí Zlín a Moravská Třebová. "Za týden hrajeme poslední dvoukolo v Krumlově a uvidíme, na jaké umístění to nakonec bude stačit a jakého soupeře nám konečné umístění přihodí pro play off," dodal Rudlf Weinhard. A jak se říká, to nejlepší na konec. V sobotu 27. ledna se tak Bombarďáci utkají od 14 hodin s vedoucím Chemcomexem Praha a hned nato v jihočeském derby se druhým PCO Rudolfov.

