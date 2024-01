/FOTOGALERIE, VIDEO/ Celostátní liga futsalu - sálového fotbalu se dostala do finiše základní části. V sobotu 27. ledna jsou na programu poslední dvě kola. Bombarďáci Větřní se představí v českokrumlovské sportovní hale.

CL sálovky: Bombarďáci - Kladno 1. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Dvě kola před koncem základní části Celostátní ligy futsalu - sálového fotbalu jsou karty jasně rozdány. Sálovkářům Větřní poslední turnaje nevyšly, a tak se usadili na šestém místě osmičlenné tabulky. Mají ztrátu šesti bodů na Varnsdorf a Kladno, ale s oběma horší vzájemnou bilanci. Ani v případě zisku šesti bodů a dotažení některého z těchto týmů se již Bombarďáci výše dostat nemohou. Naopak na Jihočechy dotírají celky Zlína (ztrácejí dva body) a Moravské Třebové (-3 body).

V posledních dvou kolech čekají na Bombarďáky nejsilnější možní soupeři. Od 14 hodin se utkají s lídrem tabulky Chemcomexem Praha. Těžko hledat většího favorita na zisk mistrovského titulu. Větřínští jej však v prvním vzájemném souboji sezony potrápili a podlehli mu 2:3, když dokonce dvakrát v prvním poločase vedli. Hned od 15 hodin se Bombarďáci postaví v jihočeském derby týmu PCO Rudolfov. Ten je v tabulce druhý se stejným počtem bodů jako vedouci Chemcomex. Jihočeské celky se utkaly v úvodu sezony a výhru 4:0 bral Rudolfov.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Situace v tabulce tak jasně vypovídá o tom, že se hráči z Větřní musejí připravit na to, že je ve čtvrtfinále play off čeká někdo z trojice Chemcomex Praha - PCO Rudolfov - VPS Polička. Ale dosavadní vývoj soutěže ukázal, že se dá hrát s každým. A každý zkušený futsalový harcovník potvrdí, že soutěž začíná až v play off.

Aktuální tabulku najdete ZDE.