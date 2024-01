/FOTOGALERIE/ V posledním dvoukole základní části Celostátní ligy futsalu - sálového fotbalu hráči Bombarďáků Větřní šesté místo neudrželi. Těsně podlehli Chemcomexu Praha a sedmičku si odnesli z duelu s PCO Rudolfov. V play off je čeká Chemcomex.

CL sálového fotbalu: Bombarďáci Větřní - Chemcomex Praha 3:2 (2:0). | Foto: Lukáš Hoďánek

Na domácí palubovce v Českém Krumlově sehráli Bombarďáci Věřní poslední dva zápasy základní části celostátní ligy. Ani dvě výhry by je nedostaly na místo páté, ale cílem mělo být uhájit šestou příčku. To nevyšlo.

Bombarďáci Větřní - Chemcomex Praha 2:3 (0:2)

Branky: 35. A. Kadlec, 38. M. Svoboda - 14. J. Šnídl, 20. a 23. O. Havrda.

První vzájemný duel Bombarďáci s Chemcomexem prohráli 2:3, když dvakrát vedli. Tentokrát dotahovali ze stavu 0:3. "Na začátku utkání jsme měli šance, ale nedali gól v podstatě ani do prázdné brány. Neproměněné šance byly klíčovým momentem zápasu. Soupeř pak utekl na 0:3, ale stále jsme cítili, že je to herně vyrovnaný zápas. Vrhli jsme se do rizika, snížili na rozdíl gólu a byly tam ještě šance, že to klidně mohla být i plichta. Závěr utkání jsme měli dobrý," komentoval utkání šéf Bombarďáků Větřní Karel Klabouch.

PCO Rudolfov - Bombarďáci Větřní 7:1 (4:0)

Branky: 7. a 12. P. Benát, 11. a 27. M. Jasanský, 13. T. Lerch, 21. a 40. J. Hric - 35. V. Cais.

V jihočeském derby potvrdil Rudolfov své kvality a jasně vyhrál i druhý vzájemný zápas. "Rudolfov tam má zkušené kluky z Dynama, kteří měli celé utkání jasně pod kontrolou," komentoval duel Karel Klabouch a doplnil: "Rudolfov je velkým favoritem celé soutěže. Již loni hrál finále s Chemcomexem. Ale nyní teprve začíná play off, ve kterém se může stát všechno."

Konečná tabulka po základní části má tuto podobu.

Z tabulky je tak jasné, že se ve čtvrtfinále play off utkají Bombarďáci Větřní s Chemcomexem Praha. První utkání se hraje o víkendu 16. - 17. února na palubovce Chemcomexu, odveta o týden později na Lokomotivě České Budějovice. Případný třetí duel by se hrál opět v Praze. "První tři týmy tabulky jsou jasnými favority ve svých čtvrtfinálových zápasech. Nejhorším soupeřem by pro nás byla Polička, na kterou se nám dlouhodbě nedaří. Ale z celé té trojky nám paradoxně nejvíce herně sedí právě Chemcomex, se kterým hrajeme," uvedl k dalšímu programu Karel Klabouch.

Již tuto sobotu však Bombarďáci zajíždějí do Slaného, kde se hraje Český pohár. A hned v prvním duelu celého programu narazí znovu na Chemcomex Praha. "Hraje pět týmů. S Chemcomexem si dáme jakousi generálku. Máme s ním za sebou dva vyrovnané zápasy, tak uvidíme," dodal s úsměvem Karel Klabouch.