/FOTOGALERIE, VIDEO/ Celostátní liga futsalu - sálového fotbalu pokračuje v rychlém tempu a v sobotu je na programu další dvoukolo. Bombarďáky Větřní již podruhé v této sezoně čeká cesta do Varnsdorfu.

CL sálovky: Bombrďáci - Kladno 2. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Po deseti kolech Celostátní ligy futsalu - sálového fotbalu paří Bombarďákům Větřní šesté místo tabulky se ziskem 11 bodů. Herně to není špatné, ale chybí body po zbytečných porážkách. Ve Varnsdorbu by to rádi Jihočeši napravili.

Jihočeši budou ve Varnsdorfu paradoxně v roli domácího celku a od 16 hodin je čeká duel s Futsalem Varnsdorf. V prvním vzájemném duelu Bombarďáci Varnsdorfu podlehli 4:5, když vedli již 4:1. "V prvním poločase nám tam napadalo prakticky všechno a vedli jsme 4:1. Ve druhém poločase jsme zkrátka odešli. V pěti lidech na to již nebylo. Domácí hnala plná hala a sportovně musíme uznat, že Varnsdorf vyhrál zaslouženě. Kdyby to skončio 12:6 či 10:6, tak jsme neřekli ani půl slova. Domácí netrefovali plno míčů před prázdnou bránou, gólman toho plno pochytal a posledních šest minut jsme byli jako vaření v kotli. Sice to ve chvíli, kdy jsme vedli 4:1, mrzí, ale realita je taková, jaká je. Domácí vyhráli zaslouženě," hodnotil minulý duel s Varnsdorfem větřínský trenér Rudolf Weinhard. Je třeba říci, že k prvnímu dvojzápasu do Varnsdorfu odjížděli Jihočeši s minimem hráčů a došly jim síly. Odveta by měla být zcelá jiná.

Bombarďáci Větřní si z Varnsdorfu přivezli tři body za výhru nad Poličkou

Hned po utkání s Varnsdorfem nastoupí Bombarďáci proti Poličce. Tu možná překvapivě porazili vprvním zápase 2:1. "S Poličkou jsme dobře bránili. Soupeř byl lepší, ale kluci hráli obětavě a skvěle zachytal Pepa Hopfinger. Nakonec se nám podařila čtyři vteřiny před kocem utkání akce, kterou jsme nepředvedli snad za poslední tři roky, a vyhráli. Šťastné vítězství, ale za tu obětavost si to kluci zasloužili," shrnul první utkání s Poličkou Rudolf Weinhard. Polička je aktuálně třeí v tabulce a patří k našim nejlepším týmům. Pro Bombarďáky bude každý bod z tohoto souboje skvělý.

V posledních turnajích se trenéři potýkali s marodkou a dalšími omluvenkami. Tentokrát by měla být situace jiná a do Varnsdorfu by Bombarďáci měli odjet v silné sestavě. "Do Varnsdorfu musíme jet zabodovat. Mělo by nás být i více. Přejedeme po turnaji na Harrachov, kde zůstaneme do pondělí. Uděláme si tam krátké soustředění," doplnil trenér.

