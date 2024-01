/FOTOGALERIE, VIDEO/ Celostátní liga futsalu – sálového fotbalu má na programu čtvrté dvoukolo. Bombarďáci Větřní míří v sobotu 6. ledna do Černošic k duelům s Chemcomexem Praha a Adrií Kladno.

CL sálovky: Bombrďáci - Kladno 2. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Po šesti kolech patří Bombarďákům Větřní v celostátní lize futsalu – sálového fotbalu čtvrté místo. Cemcomex soutěži vládne, Kladno je šesté. Každý bod se v tuto chvíli počítá.

CL sálovky: Bombarďáci Větřní - Kladno 2:1 (0:0).Zdroj: Deník/Vladimír KlímaK prvnímu utkání nastoupí Bombarďáci hodinu po poledni proti Chemcomexu Praha. Ten ještě neokusil hořkost porážky a dlouhá léta patří do absolutní špičky sálového fotbalu v České republice. „Přes Vánoce jsme prakticky jen odpočívali. Žádná speciální příprava na programu nebyla. Co se týče Chemcomexu, tak víme, že je ten tým dlouho pohromadě, ze tří čtvrtin jsou to reprezentanti, takže z našeho pohledu můžeme jen překvapit. Ale určitě se o to porveme,“ je si vědom síly soupeře trenér Větřní Rudolf Weinhard.

Proti Kladnu nastoupili Bombarďáci na domácí palubovce hned v úvodu sezony a zvítězili 2:1. Především ve druhém poločase byli aktivnější, mohli nastřílet i další branky, ale nakonec museli být spokojeni s hubenu výhrou. „Kladno je specifický tým. Jednou jsou schopni přijet ve čtyřech lidech a podruhé přijede tak kvalitní tým, že jsou schopni porazit kohokoliv. Je otazník, jak se sejdou. Ale je tam většina Pražáků, mají to tentokrát blízko, tak se dá předpokládat, že nastoupí v silné sestavě. My tentokrát přijedeme také v silné sestavě a myslím, že bychom měli něco urvat,“ uvedl ke druhému soupeři R. Weinhard.

Trenér tak trochu narazil na to, že k minulému dvoukolu do Varnsdorfu cestovalo pouze torzo týmu, přesto z toho byly tři body. Na druhé straně proti Varnsdorfu hráčům došly síly a domácí otočili z 1:4 na 5:4. „Nedá se říci, že budeme úplně kompletní, ale měli bychom mít tentokrát k dispozici kompletní dvě čtyřky a můžeme tak náročné zápasy rozložit mezi více hráčů,“ doplnil k dalšímu programu trenér Weinhard.