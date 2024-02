/FOTOGALERIE, VIDEO/ Odveta čtvrtfinále play off celostátní ligy sálového fotbalu čekala v neděli večer na Bombarďáky Větřní. Na palubovce Chemcomexu Praha prohráli 1:6 a sezonu si mohli prodloužit jen výhrou v odvetě. To se nepodařilo.

CL sálovky: Bombarďáci - Kladno 1. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Bombarďáci Větřní – Chemcomex Praha 0:3 (0:2)

Branky: 9. a 20. Havrda, 33. Demyanchuk. ŽK: 1:0 (Cais).

Sestava Větřní: Hopfinger – Ješina, Svoboda, Kališ, Bauer, Kovář, Kadlec, Cais, Bordač.

Sálovkáři Větřní odvedli v odvetě velmi dobrou práci, nicméně to ani tentokrát na výhru nestačilo. „Byl to úplně jiný zápas než v Praze. Tam jsme hráli špatně, tentokrát jsme odehráli dobrou partii. Bohužel jsme se dopustili v prvním poločase dvou nevynucených chyb, ze kterých šel Chemcomex do dvoubrankového vedení. Druhý poločas byl naprosto vyrovnaný. My se snažili soupeři přiblížit na jeden gól, ale bylo to velice těžké. Šance jsme měli, trefili i nějakou tyč, ale gól z toho nebyl a Chemcomex pak po krásné akci výhru potvrdil,“ komentoval utkání šéf Bombarďáků Větřní Karel Klabouch.

Chemcomex patří dlouhá léta k top týmům v České republice a zápasy s ním se těžko otáčejí. „Jakmile Chemcomex uteče o dva góly, tak je to strašně složité dotáhnout, i když se nám to s nimi již také podařilo. Ale jak jsem říkal, škoda chyb z prvního poločasu, ty jsme udělali sami v rozehrávce a tak zkušený tým, jako je Chemcomex, to zkrátka dokáže potrestat,“ doplnil Karel Klabouch.

Ostatní výsledky: Moravská Třebová - PCO Rudolfov 0:6 (stav série 0:2), Zlín - Polička 2:3 (stav série 1:1), Varnsdorf - Kladno 9:4 (stav série 1:1).