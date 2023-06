/FOTOGALERIE/ Šest turnajů mají za sebou v této sezoně golfisté v Santal Jihočeské golf senior tour. Dalších dvanáct je ještě čeká.

Jihočeská Santal senior golf tour je v plném proudu. | Foto: Vladimír Jantač

Santal Jihočeská senior golf tour má letos na programu již svůj čtrnáctý ročník. Zatím hráčům příliš nepřeje počasí. Turnaj v Hluboké nad Vltavou musel být z důvodu bouřky a velkého lijáku anulován, při jednom z turnajů v Českém Krumlově se zase přehnalo přes hřiště krupobití.

Soutěž je vypsána na osmnáct turnajů a každému hráči se počítá třináct nejepších výsledků ve hře na stablefordové body. Muži jsou hodnoceni ve čtyřech věkových kategoriích, ženy ve dvou. Hraje se i soutěž družstev, která kopíruje klubovou příslušnost jednotlivých hráčů. Doprovodnou soutěží je i společná kategorie na brutto body. Celkem se zatím do soutěže zapojio 170 golfistů.

A jak vypadá pořadí po první třetině sezony?

Muži 50 - 62 let: 1. D. Šebestík (Hluboká) 162 bodů, 2. J. Škopek (Mnich) 161, 3. Z. Hroneš (Kestřany) 157, 4. V. Klíma (Č. Krumlov) 148, 5. P. Pavlok (Mnich) 148.

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta 168, 2. F. Mikeš (oba Mnich) 165, 3. V. Jantač (Č. Krumlov) 162, 4. V. Český 153, 5. P. Holý (oba Kestřany) 148.

Muži 69 - 72 let: 1. V. Kabát (Kestřany) 162, 2. T. Burian (ČGK) 161, 3. J. Roubík (Č. Krummlov) 147, 4. W. Jenšík (Jihlava) 147, 5. Z. Zunt (Kestřany) 138.

Muži 72+: 1. M. Žižák (Mnich) 157, 2. T. Sochor (Bechyně) 144,3, P. Hejč (Telč) 143, 4. L. Řeháček (Mnich) 129, 5. K. Pražák (Hluboká) 127.

Ženy 50 - 66 let: 1. E. Roubínová (Č. Krumlov) 143, 2. J. Škopková (Hluboká) 137, 3. L. Nousková (Kestřany) 128, 4. J. Mašková (Hluboká) 122, 5. J. Jandová (Č.Krumlov) 98.

Ženy 67 a více: 1. J. Šárová (Hluboká) 122, 2. A. Ostrejšová (Podbořánky) 111, 3. Z. Šatavová (Kestřany) 110, 4. B. Benešová (Bechyně) 108, 5. V. Andělová (Kestřany) 105.

Brutto body: 1. F. Mikeš 119, 2. J. Škopek 118, 3. V. Český 107, 4. V. Kabát 100, 5. P. Klimeš (Kestřany) 81.

Družstva: 1. Kestřany 676, 2. Mnich 659, 3. Hluboká 628, 4. Telč 624, 5.Český Krumlov 622.