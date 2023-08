/FOTOGALERIE, VIDEO/ Čtrnáctým turnajem pokračovala Santal Jihočeská golf senior tour. Hráči se tentokrát sjeli do rakouského GC Weitra.

Golfová Senior tour v GC Weitra. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tradiční golfová tour rychle míří do svého závěru. Z osmnácti turnajů jich je odehráno čtrnáct. Poslední čtyři se hrají na jihočeských hřištích v GC Kestřany, Monachus, Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov.

V rakuské Weitře se hrál sice čtrnáctý turnaj, ale byl třináctým hodnoceným podnikem. Turnaj v Hluboké nad Vltavou musel být předčasně ukončen pro silnou bouřku. Jelikož je každému hráči do celkového pořadí hodnoceno třináct nejlepších výsledků na stablefordové body, někteří již budou v posledních turnajích jen "napravovat škody" z nepovedených výsledků v odehraných turnajích. V každém případě je v jednotlivých kategoriích zaděláno na drama.

Na hřišti GC Weitra se opět soutěžilo ve třech mužských věkových a jedné dámské na stablefordové body, navíc se pak hodnotily výsledky na brutto body (bogey a lepší). V celkovém hodnocení je seriál rozdělen na čtyři mužské a dvě dámské věkové kategorie.

Výsledky z GC Weitra:

Muži do 62 let: 1. J. Šimek (Hluboká) 37 bodů, 2. V. Šána (Č. Krumlov) 37, 3. J. Škopek (Mnich) 35, 4. J. Postupa (HoSPORT) 33, 5. M. Nousek (Kestřany) 32.

Muži 63 - 69 let: 1. Z. Zunt (Kestřany) 37, 2. J. Dobrovolný (Telč) 32, 3. R. Klacek (Hluboká) 32, 4. M. Voborník (Mnich) 31, 5. J. Jansa (Hluboká) 31.

Muži od 70 let: 1. J. Roubín (Krumlov) 39, 2.. K. Pražák (Hluboká) 35, 3. M. Žižák (Mnich) 34, 4. P. Josek (ČGK) 32, 5. I. Němec (Havlíčkův Brod) 30.

Ženy: 1. M. Jirková (Krumlov) 39, 2. J. Šárová (Hluboká) 34, 3. V. Andělová (Kestřany) 34, 4. I. Švecová (Hluboká) 31, 5. B. Benešová (Bechyně) 30.

Brutto rány: 1. J. Škopek 26, 2. J. Roubín 22, 3. Z. Zunt 21, 4. P. Zeman (Kestřany) 19, 5. M. Jirková 19.

Průběžné pořadí:

Muži do 62 let: 1. J. Škopek 410, 2. V. Klíma (Krumlov) 406, 3. Z. Hroneš (Kestřany) 389, 4. M. Staněk (Kestřany) 381, 5. D. Šebestík (Hluboká) 353.

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta 428, 2. F. Mikeš (oba Mnich) 388, 3. P. Holý 388, 4. V. Český (oba Kestřany) 360, 5. R. Klacek 343.

Muži 69 - 72 let: 1. V. Kabát (Kestřany) 419, 2. T. Burian (Krumlov) 408, 3. W. Jenšík (Jihlava) 398, 4. Z. Zunt 388, 5. J. Rubín 365.

Muži od 73 let: 1. M. Žižák 417, 2. K. Pražák 366, 3. L. Řeháček (Mnich) 318, 4. P. Krček 295, 5. J. Půr (oba Hluboká) 281.

Ženy do 66 let: 1. J. Škopková (Hluboká) 357, 2. E. Roubínová (Krumlov) 362, 3. L. Nousková (Kestřany) 333, 4. J. Jandová (Krumlov) 302, 5. D. Šragová (Hluboká) 298.

Ženy od 67 let: 1. J. Šárová 388, 2. V. Andělová 320, 3. V. Burianová (Hluboká) 313, 4. Z. Šatavová (Kestřany) 285, 5. A. Ostrejšová (Podbořánky) 279.

Brutto body: 1. J. Škopek 299, 2. F. Mikeš 263, 3. V. Kabát 252, 4. V. Český 241, 5. P. Holý 212.