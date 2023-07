/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osm turnajů má za sebou 14. ročník Santal Jihočeské golf senior tour. Medailové pořadí jednotlivých kategorií se neustále mění.

Santal Jihočeská golf senior tour v Kestřanech. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Seriál má sice za sebou osm turnajů, ale pouze sedm hodnocených. Ten v Hluboké nad Vltavou nedovolila dohrát silná bouřka s velkým lijákem. To nic nemění na tom, že se do celkového hodnocení soutěže hodnotí na konci sezony hráčům vždy 13 nejlepších výkonů na stablefordové body. Doplňkovými soutěžemi je ta na brutto body (bogey a léúpe) a soutěž družstev, která kopíruje klubovou příslušnost jednotlivých hráčů.

Osmý turnaje se hrál v Kestřanech na hřišti Práceňského golfového klubu.

Výsledky z Kestřan:

Muži do 62 let: 1. M. Nousek (Kestřany) 42 bodů / 87 ran, 2. Jos. Rychtář (ČGK) 41/89, 3. Z. Hroneš (Kestřany) 40/99, 4. Jiří Rychtář (ČGK) 38/105, 5. T. Podroužek (Pyšely) 34/104.

Muži 63 - 70 let: 1. J. Bašta (Mnich) 42/96, 2. V. Kabát (Kestřany) 36/88, 3. W. Jenšík (Jihlava) 35/95, 4. J. Hrabák (Kestřany) 35/-, 5. T. Burian (Č. Krumlov) 34/97.

Muži od 71 let: 1. L. Řeháček (Mnich) 37/98, 2. J. Hrdlička (Jihlava) 36/100, 3. P. Komínek (Mnich) 34/-, 4. T. Sochor (Bechyně) 34/-, 5. M. Šatava (Kestřany) 33/-

Ženy: 1. B. Sýkorová 41/96, 2. J Šárová (obě Bechyně) 39/-, 3. L. Nousková (Kestřany) 38/97, 4. A. Ostrejšová (Podbořánky) 36/105, J. Truhlářová (Jihlava) 35/-

Brutto rány: 1. M. Nousek 23, 2. J. Škopek (Mnich) 21, 3. V. Kabát 21, 4. Jos. Rychtář 21, 5. F. Mikeš (Mnich) 21.

Průběžné pořadí:

Muži do 62 let: 1. Z. Hroneš 227, 2. D. Šebestík (Hluboká) 219, 3. J. Škopek 217, 4. P. Pavlok (Mnich) 211, 5. V. Klíma (Č. Krumlov) 206.Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta 241, 2. F. Mikeš 226, 3. V. Český 213, 4. P. Holý (oba Kestřany) 207, 5. M. Voborník (Mnich) 203.Muži 69 - 72 let: 1. V. Kabát 224, 2. T. Burian 222, 3. W. Jenšík 219, 4. Z. Zunt (Kestřany) 200, 5. V. Hnátek (Mnich) 186.Muži od 73 let: 1. T. Sochor 219, 2. M. Žižák (Mnich) 211, 3. L. Řeháček 196, 4. K. Pražák 181, 5. J. Půr (oba Hluboká) 176.Ženy do 66 let: 1. L. Nousková 194, 2. J. Škopková 194, 3. J. Mašková (obě Hluboká) 191, 4. E. Roubínová 176, 5. J. Jandová (obě Č. Krumlov) 161.Ženy od 67 let: 1. J. Šárová 191, 2. A. Ostrejšová 181, 3. B. Benešová (Bechyně) 174, 4. Z. Šatavová (Kestřany) 171, 5. V. Burianová (Hluboká) 162.Brutto body: 1. F. Mikeš 161, 2. J. Škopek 157, 3. V. Český 147, 4. V. Kabát 136, 6. P. Klimeš (Kestřany) 118.Družstva: 1. Kestřany 943, 2. Mnich 913, 3. Hluboká 890, 4. Český Krumlov 858, 5. Telč 805.