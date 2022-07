V pořadí již 13. ročník tradiční série golfistů od 50 let čítá i v této sezoně osmnáct turnajů. Muži hrají ve čtyřech věkových kategoriích, ženy ve dvou. Do celkového hodnocení se každému z hráčů počítá třináct nejlepších výsledků na stablefordové body. Do soutěže doposud zasáhlo 187 hráčů a hráček.

Druhá polovina soutěže v tomto týdnu pokračuje turnajem v rakouské Weitře. A rakouská série má na pořadu další dva turnaje na začátku srpna, a to s St. Oswaldu a Haughschlagu.

A jak vypadá aktuální pořadí po devíti odehraných turnajích?

Muži 50 – 59 let: 1. M. Staněk (Pyšely) 9 turnajů / 326 bodů), 2. P. Klimeš (Kestřany) 8/282, 3. J. Šimek (Hluboká) 9/282, 4. M. Bém (Telč) 7/248, 5. V. Klíma (Č. Krumlov) 8/248.

Muži 60 – 65 let: 1. J. Bašta (Mnich) 9/288, 2. R. Klacek (Hluboká) 9/287, 3. J. Škopek (Mnich) 9/284, 4. J. Bruner (Bechyně) 8/269, 5. P. Holý (Kestřany) 8/266.

Muži 66 – 69 let: 1. V. Kabát (Kestřany) 9/310, 2. F. Mikeš (Telč) 9/309, 3. W. Jenšík (Jihlava) 9/300, 4. V. Peterka (Mnich) 9/297, 5. M. Voborník (Mnich) 9/294.

Muži od 70 let: 1. J. Roubín (Č. Krumlov) 9/302, 2. J. Hrdlička (Telč) 9/294, 3. L. Řeháček (Mnich) 9/298, 4. V. Hnátek (Mnich) 8/269, 5. P. Josek (ČGK) 8/263.

Ženy do 64 let: 1. J. Škopková (Hluboká) 9/290, 2. E. Roubínová (Č. Krumlov) 9/280, 3. L. Nousková (Kestřany) 8/247, 4. M. Veselá (Č. Krumlov) 7/196, 5. P. Šebestíková (Hluboká) 4/109.

Ženy od 65 let: 1. V. Andělová (Kestřany) 9/305, 2. D. Josková (ČGK) 9/292, 3. E. Řeháčková (Mnich) 9/271, 4. B. Benešová (Bechyně) 8/164, 5. A. Ostrejšová (Pobořánky) 8/260.