/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhou třetinu série turnajů odstartovala Santal Jihočeská golf senior tour na hřišti Golf clubu Čertovo Břemeno.

Jihočeská senior tour Čertové Břemeno. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Santal Jihočeská golf senior tour je seriálem osmnácti turnajů pro hráče od padesáti let. V celkovém hodnocení se počítá každému hráči třináct nejlepších výsledků ve hře na stablefordové body. Sedmá zastávka byla na hřišti Golf clubu Čertovo Břemeno.

Jednotlivé turnaje se hrají ve třech mužských kategoriích a jedné společné žen. Zvlášť se soutěží i na brutto body (počítají se bogey a lepší výsledek na každé jamce). V celkovém hodnocení jsou muži rozděleni do čtyř a ženy do dvou věkových kategorií. Hodnocena je i soutěž družstev, která kopírují klubovou příslušnost jednotlivých hráčů.

Výsledky z Čertova Břemena:

Muži do 63 let: 1. Z Volf (ČGK) 37 bodů / 91 ran, 2. L. Mathé 35/94, 3. D. Šebestík (oba Hluboká) 35/-, 4. J. Rychtář 35/106, 5. P. Brůžek (oba ČGK) 34/110.

Muži 64 – 70 let: 1. P. Háva (Telč) 40/96, 2. M. Voborník (Mnich) 37/87, 3. W. Jenšík (Jihlava) 37/91, 4. F. Vilimovský (Panorama GC) 32/86, 5. V. Jantač (Č. Krumlov) 31/107.

Muži 71 a více let: 1. T. Sochor (Bechyně) 41/101, 2. V. Klepal (Albatross) 38/83, 3. F. Porzer (Kestřany) 36/98, 4. P. Krček (Hluboká) 35/-, 5. V. Linek (N. Bystřice) 33/92.

Ženy: 1. J. Bartáčková (Hluboká) 38/91, 2. M. Jirková (Č. Krumlov) 36/91, 3. J. Mašková (Hluboká) 25/102, 4. V. Andělová (Kestřany) 34/-, 5. A. Ostrejšová (Podbořánky) 34/103.

Brutto body: 1. V. Klepal 24 bodů, 2. P. Vaculčiak (Ringhofer GC) 24, 3. M. Voborník 21, 4. F. Mikeš (Mnich) 21, 5. V. Český (Kestřany) 21.

Průběžné pořadí:

Muži do 62 let: 1. D. Šebestík 197 bodů, 2. J. Škopek (Mnich) 188, 3. Z. Hroneš (Kestřany) 187, 4. V. Klíma (Č. Krumlov) 181, 5. P. Pavlok (Mnich) 179.

Muži 63 – 68 let: 1. J. Bašta (Mnich) 199, 2. F. Mikeš 195, 3. V. Jantač 193, 4. V. Český 184, 5. P. Holý (Kestřany) 175.

Muži 69 – 72 let: 1. V. Kabát (Kestřany) 188, 2. T. Burian (ČGK) 188, 3. W. Jenšík 184, 4. Z. Zunt (Kestřany) 168, 5. V. Hnátek (Mnich) 157.

Muži od 73 let: 1. T. Sochor 185, 2. M. Žižák 183, 3. L. Řeháček (oba Mnich), 4. K. Pražák 151, 5. J. Půr (oba Hluboká) 144.

Ženy do 66 let: 1. J. Škopková (Hluboká) 163, 2. J. Mašková 157, 3. L. Nousková (Kestřany) 156, 4. E. Roubínová 143, 5. J. Jandová (obě Č. Krumlov).

Ženy od 67 let: 1. J. Šárová (Hluboká) 152, 2. A. Ostrejšová 145, 3. B. Benešová (Bechyně) 139, 4. V. Andělová 139, 5. Z. Šatavová (Kestřany) 137.

Brutto body: 1. F. Mikeš 140, 2. J. Škopek 136, 3. V. Český 128, 4. V. Kabát 115, 5. P. Klimeš (Kestřany) 98.

Soutěž družstev: 1. Kestřany 800, 2. Mnich 779, 3. Hluboká 756, 4. Telč 745, 5. Český Krumlov 743.