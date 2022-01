Chybějícího kouče Blažka opět nahradil Pavel Dreiling a znovu si vedl velmi dobře. Hosté vstoupili do utkání odhodláni neprodat svou kůži lacino. Na úvodní trojku Čegana (0:3) domácí bleskově odpověděli a ujali se vedení 4:3 (3.). To však bylo naposledy, kdy byly v pozici vedoucího týmu. Spartakovci na hřišti začali doslova řádit, když skvělou obranou nutili lvy k chybám a nepřesným střelám. To podpořili i rychlým přechodem do útoku a rázem odskočili do trháku – 4:16 (8.). Domácí brali time out, po kterém hru částečně vyrovnali. Na konci první čtvrtiny ukazovala tabule stav 14:25.

V úvodu druhé periody se hostům povedla devítibodová šňůra, čímž se jejich vedení vyšplhalo na dvacet bodů – 14:34 (13.). Tým od Vajgaru sáhl po dalším oddechovém čase, ten však rozjeté spartakovce nepřibrzdil. V 18. minutě byl náskok Kaplice stále dvacetibodový (22:42), pak ovšem přišlo polevení a hluchý úsek jejích reprezentantů. Hradečtí rychle nasázeli 12 bodů a snížili na 34:42. Rozladění hosté se následně několikrát pustili do nesmyslné debaty s arbitry duelu a vykoledovali si dvě technické chyby. Naštěstí domácí kapitán Houška ani jeden trestný hod neproměnil. V závěru této čtvrtiny Novotný své střely z čáry trestného hodu proměnil, čímž stanovil poločasový stav 34:44.

Po změně stran střelci obou celků šetřili přesnými zásahy a skóre se posouvalo jen pozvolna. Kapličtí nejprve odskočili na 34:47 (22.), poté se jim nepodařilo proměnit několik jednoduchých střel a domácí trestali. V polovině třetího hracího období snížili na 39:47 a přišel oddechový čas Pavla Dreilinga. Po návratu na hřiště jeho svěřenci zařadili opět vyšší rychlostní stupeň. Ve skóre se znovu vyhoupli do dvojciferného vedení – 42:55 (28.). Na konci této čtvrtiny byl stav 46:59.

I v závěrečném dějství drtili spartakovci domácí tým skvělou obranou. Ve 33. minutě svítilo na ukazateli skóre 51:65. V následném obranném souboji si kaplický Novotný pochroumal záda a musel z duelu odstoupit. Skvěle ho však zastoupil Vaniš, který se stal po zbytek utkání postrachem pod oběma koši, kde sbíral jeden doskok za druhým. Tři minuty před koncem měli hosté stále plusových 13 bodů (55:68) a mířili za vítězstvím. Lvi ani ve finiši nedokázali najít recept na skvěle organizovanou hru Spartaku, která je místy přiváděla k zoufalství. Dvě a půl minuty před koncem musel pro pět osobních chyb povinně střídat kaplický kapitán Lukáš Hejný, čímž hosté po Novotném přišli o druhého pivota, ale i s tímto hendikepem se spartakovci snadno vyrovnali. Přes velkou snahu se jindřichohradeckým s výsledkem již nepodařilo víc udělat, a tak se hosté mohli radovat z výhry 59:73.

Kapličtí, ač v okleštěné sestavě, předvedli bojovnou i obětavou hru, dominovali na doskocích a předváděli i pohlednou kombinační souhru. Domácí od začátku ztráceli, viditelně byli frustrováni a i přes výrazně nižší věkový průměr jejich sestavy (29,6 roku oproti 37,4 let Spartaku) měli překvapivě méně fyzických sil.

„Před zápasem jsme se obávali, aby Hradečtí nerozehráli zběsilou hru a my se neutavili. Kupodivu jsme to byli my, kdo diktoval tempo a domácím síly docházely. Všichni se vydali na maximum v obraně, dominovali jsme na doskoku. V utkání jsme měli prakticky jediný výpadek na konci první půle, ale rychle jsme se z něj dokázali oklepat a nepustit domácí do hry. Skoro by se dalo říct, že parta důchodců zcela přejela nevyzpytatelné hladové lvy,“ hodnotil utkání zaskakující trenér Pavel Dreiling.

V dalším kole Kaplice v sobotu 5. února přivátá Pelhřimov (17 hodin, ZŠ Školní).

BK Lions Jindřichův Hradec – Spartak Kaplice 59:73 (14:25, 34:44, 46:59)

Body: P. Houška 15, Beigl 11, J. Novák 9, V. Šperl 8, Ližan 7, Filip 5, Satrapa 4 - Čegan 22, Novotný 19, Šulek 16, Míšek 11, L. Hejný 5. Trojky: 5:7. Trestné hody: 20/6:20/14.

Jihočeská liga

1. Legends Basketball České Budějovice 8 7 1 588:491 15

2. BK Tábor 8 5 3 475:475 13

3. Spartak Kaplice 7 5 2 537:451 12

4. BK Lions Jindřichův Hradec 8 4 4 500:495 12

5. Sokol Písek Sršni C 7 3 4 455:489 10

6. BK Pelhřimov 6 3 3 380:386 9

7. Tigers Basketball Č. Budějovice C 7 2 5 471:477 9

8. BK Tábor U19 7 0 7 399:541 7