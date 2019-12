„Škola je konzultantem tohoto významného investičního záměru. A navíc podpora a rozvoj univerzitního sportu je jednou z našich vlastních priorit. Jdeme tak trochu proti proudu, ale nepochybujeme, že jdeme správným směrem,“ uvedl její rektor Marek Vochozka. Na VŠTE existuje hokejový tým Black Dogs Budweis, dívčí basketbalový celek Black Cats a Šachová akademie, hrající pravidelné soutěže.

Milan Hnilička debatoval se studenty o českém sportu, jeho státní podpoře a roli národní agentury. Hodně se přitom mluvilo o univerzitním sportu, který je v Česku v ústraní. Setkal se i s hokejisty Black Dogs Budweis, hrajícími i v Evropě unikátní Univerzitní ligu ledního hokeje, propojující studium s kvalitním sportem.

„Právě univerzitní hokejová liga je pilotním projektem, k němuž by se měly přidat další. Chceme pomoci obnovit univerzitní sportovní soutěže, jednáme s rektory i Českou asociací univerzitního sportu. Bavíme se o golfu, florbalu a tradičních míčových sportech, včetně fotbalu. Jejich sezona by měla mít zhruba 25 kol, aby se vešla do akademického roku a neovlivňovala kvalitu studia,“ zmínil Milan Hnilička.

„Sport byl se vzděláváním odjakživa spojen. Na VŠTE tomu jdou naproti, což je pro region skvělé,“ uvedl Radomil Procházka, předseda dozorní rady SK Dynamo, sám původní profesí učitel.

O chystané přestavbě Složiště, kde je zatím pět hřišť, řekl, že současným potřebám 16 mládežnických družstev už nestačí, a proto se připravuje jeho rozšíření a zčásti i přestavba. V Česku by šlo o mimořádný projekt, neboť takto pojatý fotbalový areál s devíti hřišti v přírodním prostředí, není. „Snad jen na Strahově, kde má akademii Sparta, ale tam je obklopen tribunami někdejšího Spartakiádního stadionu. Uvědomujeme si, že musíme jít po etapách a s podporou města a kraje jsme už vykročili,“ dodal Radomil Procházka.

Právě České Budějovice a Jihočeský kraj poskytly spolku SK Dynamo Akademie zhruba 6 milionů korun na přípravu projektové dokumentace. Ta je nyní ve fázi studie a bude zpracována pro územní rozhodnutí a stavební povolení I. etapy, nejpozději na podzim 2020. Na jaře 2021 by mohla začít stavba tří nových „umělek“ a inženýrských sítí. Další etapa mimo jiné předpokládá postavit internát s 88 lůžky pro žáky a dorostence, jehož provozovatelem by měl být kraj, odsouhlasí-li to zastupitelé. Poslední pak zahrnuje sportovně – technické zázemí pro veškerý fotbal od dětí až po ženy, včetně třeba rehabilitace i kavárny pro rodiče.

„Inspiraci jsme hledali v nejlepších akademiích mládeže, třeba v Salcburku nebo na Spartě. Podaří-li se tento regionální projekt zrealizovat podle našich představ, bude to chlouba celého Jihočeského kraje. A hlavně, velký impuls pro další rozvoj zdejšího fotbalu,“ uvedl Martin Vozábal, generální manažer SK Dynamo.

Národní agentura pro sport vznikla letos v srpnu na základě novely zákona. Jejím hlavním úkolem je vytvoření nového systému státní podpory sportu. Má mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství. To ještě vypsalo dotační programy na rok 2020. O ty na rok 2021 se už bude v příštím roce starat nová agentura. Jejího předsedu jmenovala vláda.