Jindřichohradecký basketbal bude po třech letech znovu působit v elitní tuzemské soutěži. Příznivci se tak mohou těšit na giganta z Nymburku, Opavu, Pardubice či USK Praha. GBA Lions totiž získali licenci na Kooperativa NBL od svitavských Turů, kteří v ní kvůli složité finanční situaci po 11 letech končí.

Jindřichohradečtí basketbalisté se po letech sezonách v I. lize mohou od září těšit na soupeře z nejvyšší tuzemské soutěže. | Foto: Lukáš Šamal

Informaci o tom, že se jindřichohradecký klub vrací do elitní soutěže, potvrdil generální manažer GBA Lions Radek Novák. „Je potřeba říct, že sportovní cesta se nám vzhledem k dvěma nedokončeným sezonám kvůli pandemii koronaviru zavřela a alternativa, že svaz nejvyšší soutěž rozšíří, o které se už nějaký čas hovoří, stále není jistá. Když se tedy objevila tato možnost, začali jsme se svitavským klubem vyjednávat a jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout do konce, protože jsme rozhodně nebyli jediní, kdo měl o nejvyšší soutěž zájem,“ zdůraznil Radek Novák.