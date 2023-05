Volejbalistky VSK Český Krumlov kategorie U18 byly v uplynulé sezoně hodně vytížené. Zapojily se hned do několika soutěží.

Českokrumlovskou volejbalovou „osmnáctku“ má na starosti pod trenérskou taktovkou Zuzana Marková. Ta může být s výkony děvčat nadmíru spokojena.

Během sezony jste se stala plnohodnotným členem, trenérem v kategorii U18. Jak jste se s touto kategorií sžila?

Celkem lehce, děvčata jsem znala ze starších žákyň, pouze se zvedla úroveň hraní. Více se to už blíží k dospělému volejbalu.

V jakých soutěžích s družstvem U18 figurujete?

Letošní sezonu jsme odehráli Český pohár U18 a Krajské přebory U18, U20, k tomu doplňkově krajský přebor žen.

Jak hodnotíte končící sezonu? Co se povedlo a naopak, na čem je potřeba zapracovat?

Sezonu hodnotím kladně, povedlo se nám postoupit v Českém poháru do výkonnostně nejvyšší kategorie a měli jsme možnost porovnat se s nejlepšími družstvy z celé České republiky. V krajském přeboru jsme bojovali o medailová umístění, mezi ženami sbíráme zkušenosti. Určitě je potřeba zapracovat na konzistenci úderů a větší agresivitě do útoku.

Působila jste předtím u kategorie U16, v čem je rozdíl mezi U16 a U18?

Kategorie U16 je taková rozehrávací, poznávající soutěž, kde se přelamuje neútočící volejbal a útočící. Pomalu se získává agresivita a seznamuje se s taktikou. Většinou, kdo umí podat konzistentně přes síť do hřiště, vyhraje. Oproti tomu U18 je už plnohodnotně útočný volejbal, kde s odevzdáním míče lehce přes síť, neboli s přepinknutím, daleko nedojdete. Je potřeba být agresivní a umět zaútočit několikrát po sobě, jelikož i obrana a celková délka meziher je delší a i líbivější na oko.

V kraji hrajete, s kategorií mládeže jako jediné, druhou nejvyšší ženskou soutěž. Jak se s tím vypořádáváte? Je to velký rozdíl mezi nejvyšší krajskou soutěží, kterou za Krumlov Vy osobně také hrajete?

Dle výsledků máme vždy lepší jarní kola než podzimní. Je to i tím, že děvčata přes zimu trénují intenzivněji než jiné týmy a také získávají více zkušeností. Myslím si, že je to skvělá doplňková soutěž, kde děvčata získají zkušenosti proti zkušeným hráčkám, které méně kazí a díky tomu děvčata opakovaně musí útočit a být trpělivá. Rozdíl mezi prvním a druhým ženským krajským přeborem určitě je znatelný. Jedničku převážně hrají volejbalistky, které prošly vyššími soutěžemi a již buď časově nebo z jiných důvodů je hrát nechtějí. Ale volejbalu se chtějí stále věnovat.

Ve věku děvčat, které trénujete, bývá problém složit družstvo. Jak to máte vy s obsazením týmu?

Na začátku sezony tomu opravdu tak bylo, hodně děvčat odešlo nebo skončilo kvůli škole a dojíždění. Naštěstí nám skvěle funguje propojení s kategorií U16 a celou sezonu hráčky, které věkově budou v U18 až příští sezonu, již s námi trénovaly a hrály naší soutěž.

Co máte v plánu do začátku následující sezony?

Před prázdninami absolvujeme jarní část KP2 žen a až počasí dovolí, budeme trénovat venku na kurtech. Tréninky budou směřované spíše na individuální hráčské dovednosti než na hraní. Na konci léta chystáme soustředění v Nových Hradech, kde se setká tým na následující sezonu.

Stále jste aktivní hráčka plážového volejbalu na celorepublikových turnajích. Máte v plánu více propagovat plážový volejbal u svých svěřenkyň nebo i obecně v celém oddílu VSK ČK?

Ráda bych do beach volejbalu zasvětila co nejvíce členů VSK, je to skvělý doplňkový sport pro klasický volejbal ať už po dovednostní, fyzické či taktické stránce. Uvidíme, jak tomu bude kdo nakloněn, všeobecně bych ráda beach volejbal zatraktivnila pro hráče i hráčky, aby se případně mohli zúčastňovat beachových turnajů.

Autor: Antonín Bédi