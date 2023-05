Posledním kolem uzavřela letošní ročník soutěže jihočeská liga basketbalistů. Okresní reprezentanti z Kaplice doma přivítali již jasného vítěze z krajské metropole, celek Legends ČB. Hosté ukázali, proč jsou opakovaným vítězem jihočeské ligy a prakticky domácí k ničemu nepustili. Spartakovci sezonu odehráli se střídavými úspěchy a s pokusem o začlenění mladých hráčů do sestavy. Konečné páté místo je zklamáním.

Pavel Míšek je několik sezon ústředním rozehrávačem Spartaku. Jeho třízápasová absence po incidentu v Písku byla citelně znát. V posledním duelu sezony proti Legends ČB si připsal 8 bodů. | Foto: Jan Beň

Spartak Kaplice – Legends ČB 58:74 (27:39)

Bodovali a hráli: Šulek 17, Míšek 8, Novotný 8, Čegan 6, Hejný L. 5, Hejný F. 5, Adámek 5, Pintner 3, Hák 1, Trinkl; trojky: 7 (Šulek 3, Čegan 2, Adámek a Pintner po 1); trestné hody: 15/6 (40,0%); čtvrtiny: I. 12:15, II. 15:24, III. 10:21, IV. 21:14.

Vstup do utkání byl zcela v režii českobudějovických hráčů. Po čtyřech minutách prohrávali domácí 0:9 a trenér Blažek musel vzít time out. Po jeho skončení prolomil střelecký půst Čegan trefou z perimetru (3:9), avšak hosté kontrovali (3:11, 6. minuta). Zbylou část první periody lépe zvládli spartakovci, kteří zlepšenou obranou a především střeleckou muškou snížili po první desetiminutovce na rozdíl jediného koše – 12:15. Druhé hrací období započali svěřenci trenéra Blažka velmi svěže, čímž se dostali do jednobodového vedení – 23:22 (14.). Na tento vývoj hráči Legends reagovali oddechovým časem. Po jeho skončení překlopili hosté vedení na svou stranu a do konce duelu již zůstali v roli vedoucího celku. V polovině druhé čtvrtiny ukazovala tabule stav 25:26. Druhá část této desetiminutovky připomínala úvod utkání. Spartakovci se nedokázali prosadit na útočné polovině a v obraně inkasovali jedenáct bodů v řadě (25:37, 18.). V domácích barvách se následně prosadil Šulek (se 17 body nejlepší střelec Kaplice), stejně však odpověděl i českobudějovický Širůček, čímž stanovil poločasové skóre na 27:39.

Po změně stran se prohlubovala krize v herním pojetí spartakovců. Čtyři minuty se hrálo v mírném tempu s rovnoměrným nárůstem skóre na obou stranách (34:43, 24.), pak ovšem přišla českobudějovická smršť tří trojek a jedné dvojky v řadě a rázem byl rozdíl ve skóre propastných dvacet bodů – 34:54 (26.). Bleskový time kaplické lavičky sice hosty přibrzdil, ale domácí nijak neprobudil. Do konce třetího hracího období Legendy navýšily své vedení na plusových 23 bodů – 37:60. Do závěrečné části vyběhli domácí hráči jako pokropeni živou vodou. Rázem jich bylo plné hřiště a postupně odvraceli hrozící debakl. Ve 33. minutě ukazovala tabule stav 45:60 a v polovině poslední čtvrtiny po trojce Čegana 52:67. Dvě slepené trefy z perimetru (Šulek a Pintner) přinesly snížení na 58:70 (37.), ale také uzavřely střelecký účet domácího celku. Českobudějovičtí přidali ještě 4 body a tím stanovili konečný výsledek na 58:74.

Spartakovci se v derniéře spíše trápili a vyjma druhé části první čtvrtiny a celé poslední desetiminutovky byli horším týmem. Reprezentanti z krajské metropole ukázali svou sílu a jasně bylo vidět, že obhájili prvenství v soutěži zcela zaslouženě.

"Derniéra se nám příliš nepovedla. Pozitivní byl návrat do hry ve čtvrté části, kdy jsme odvrátili hrozící debakl. Tentokrát nás trápila střelba a chyběl někdo další, kdo by přidal více bodů – jediný dvojciferný střelec byl Jakub Šulek. V sezoně jsme se snažili zapojit do hry i mladé hráče. Ti získávali postupně cenné zkušenosti, i když jejich vytížení nebylo příliš velké. Bohužel se musíme smířit i se situací, kdy kostra týmu stárne a každý rok stoupá počet veteránů na naší soupisce. To se projevilo i v několika duelech, kdy jsme nastupovali jen v šesti, či sedmi hráčích. To se ukázalo i v duelu v Písku, který hrubě ovlivnili rozhodčí a dohrávali jsme jej pouze ve třech,“ komentoval poslední duel i celou sezonu kaplický trenér Václav Blažek.

Konečné pořadí: 1. Legends ČB 22, 2. BK Tábor 20, 3. Lions JH 19, 4. Pelhřimov 18, 5. Spartak Kaplice 16, 6. Tigers ČB C 16, 7. Sokol Písek C 16.

V nadregionální lize kadetů U17 měli tentokrát kapličtí grizzlyové volno. Výsledky posledního kola jim přinesly bronzové medaile v této soutěži. Trenérské duo Pavel Milsimer – Roman Adámek hodnotí sezonu za více než úspěšnou a to i z pohledu toho, že základ celku tvoří hráči kategorie U16, kteří letos sbírali zkušenosti a příští sezonu by je měli prodat s protihráči stejné věkové kategorie.

Konečné pořadí: 1. BC Vysočina B 21, 2. Jiskra H. Brod 20, 3. Kaplice Grizzlies 20, 4. Lions JH 18, 5. BC Benešov 18, 6. Sojky Pelhřimov 17, Madvědi Tábor 12.

Do svého finiše dospěl i Sdružený okresní přebor Českobudějovicka, ve kterém okresní zástupci z českokrumlovského BC Schwarzbach obsadili třetí místo.

Konečné pořadí: 1. Tigers ČB B 23, 2. BSK Strakonice Magpies 21, 3. Schwatzbach ČK 20, 4. SKB Strakonice 18, 5. Týn nad Vltavou 17, 6. Slavoj Protivín 14, 7. Slavia JU ČB 11.

Autor: Jan Beň