Jako první informoval o návštěvě hvězdy populární hudby web Deníku.

Shakira má na svém instagramovém účtu víc než 70 000 000 sledovatelů. Pod hlubockým zámkem, kde se natáčela pohádka Pyšná princezna (1952), se chovala velmi sympaticky. Usmívala se, nad hlavou často držela deštník. "Takové horko jsem ani nečekala," vyprávěla v okamžiku, kdy se teploty před sobotní bouřkou šplhaly až ke 35 stupňům.

Utajená návštěva! Shakira a Piqué na Hluboké! Přiletěli tryskáčem

A hlavně fandila. Synovi. Celému týmu. Hodně emotivně. Po úspěšném zákroku a vydařené akci katalánského baseballového družstva vyskovala radostně do výšky. "Bavili jsme se o tom, že přichází baseballu na chuť," potvrdil David Šťastný. "Možná očekávala s Piquém, že jejich syn bude hrát fotbal, ale my jsme rádi, že se věnuje právě baseballu." Teď už bývalý partner Shakiry Gerard Piqué dorazil do sportovně relaxačního areálu od den později.

Malí Katalánci obsadili čtvrté místo, domů odlétali Shakira a Piqué každý zvlášť. Už ne jako partneři.