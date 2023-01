Branky: Schreibmeierová 12, V. Galušková 4, L. Galušková 3, Kepková, Bušauerová, Panošková, Lásková a D. Galušková 2, Kantnerová 1 - I. Korešová 12, A. Stellnerová 9, E. Svobodová 7, M. Svobodová 4, B. Hanzelínová 2. Branky ze sedmiček: 6/3:6/6. Žluté kartyy: 0:1. Vyloučení: 2:1.

Předevšímv prvním poločase to byla přetahovaná okaždý gól. Skóre se přelévalo ze strany na stranu, nakonec šly písecké házenkářky na přestávku spokojenější, když vedly o gól. Ve druhém poločase se brzy dostaly Písečandy do čtyřbrankového vedení a utekly dokonce až na šest gólů (19:25 ve 40.minutě). Domácím házenkářkám se pak již nepodařilo dostat se do těsnějšího kontaktu než o čtyři branky. Písecké házenkářky si tak odvezly důležitou výhru.

Důležitým momentem utkání bylo to, že písecká kanonýrka Iveta Korešová využila všech šest sedmiček, na druhé straně domácí hráčky daly ze šesti sedmiček jen gtři branky. Došlo i na přímý souboj nejlepších střelkyň soutěže. Písecká Iveta Korešová nastřílela 12 branek, zatímco domácí Veronika Galušková jen čtyři. Aktuálně mají Písečandy ve střelecké tabulce dvě hráčky v první trojce. Vede I. Korešová a třetí je A. Stellnerová.

Pro Písek jsou dva body velice důležité v boji o play off. Celkově je šestý a z českých družstev dokonce třetí! Písecké házenkářky hrají další mistrovské utkání již ve středu 18. ledna, kdy zajíždějí na palubovku druhého Mostu.