V konkurenci ekonomicky silných klubů z tradičních triatlonových bašt se Táborským už potřetí v řadě podařilo ovládnout týmovou soutěž, což je mimořádně cenný úspěch.

„Je to paráda,“ nechal se slyšet trenér Triathlon Teamu Tábor Michal Háša. „Ocenění pro nejlepší tuzemský klub nás zdobí a je trnem v oku naší konkurence. Zvítězili jsme v této soutěži s plným bodovým ziskem a za sebou nechali i giganty z Plzně, Zlína i Brna,“ pochvaluje si kouč.

Za letošním úspěchem stojí soudržnost celé táborské party, která ale samozřejmě měla své lídry. „V týmové soutěži nám bodově nejvíce pomohli Kateřina Hadravová, Ondřej Kozojed, Eliška Říhová, Jakub Homola, Robert Kostlán, Jiří Stuchlík a Lukáš Červenka, ale zásluhu na další obhajobě pochopitelně mají i ostatní závodníci. Díky patří samozřejmě také podpůrnému týmu trenérů, oddaným rodičům a dalším nezištným pomocníkům,“ vyzdvihuje zlatou partu Michal Háša.

Jména triatlonistů od Jordánu nechybějí ani na nejvyšších příčkách individuálních žebříčků. Nade všemi ční především Ondřej Kozojed a Kateřina Hadravová, kteří si v sezoně počínali naprosto neohroženě. Prvně jmenovaný porazil své konkurenty v kategorii mladších žáků díky pěti prvenstvím, a to i přesto, že absolvoval o závod méně. Starší žákyně Kateřina Hadravová triumfovala ve čtyřech závodech a v pátém obsadila třetí příčku, což ji ovšem nemohlo o celkové vítězství připravit. Stříbrné medaile si v letošní Czech Triathlon Series vydobyli Jakub Homola, Robert Kostlán a Eliška Říhová, dva bronzové úspěchy se díky otci Martinovi a synovi Davidovi přestěhovaly do rodinné sbírky Korousových.

Konečné pořadí

Mladší žáci (53 klasifikovaných závodníků): 1. Ondřej Kozojed, 8. Matěj Homola, 14. Jan Lemberka, 30. Jan Zadražil, 35. Matěj Šiška, 42. Jan Uhlík. Mladší žákyně (45): 13. Kateřina Dvořáková. Starší žáci (39): 2. Jakub Homola, 6. Jan Žirovnický, 12. Ondřej Lemberka. Starší žákyně (34): 1. Kateřina Hadravová, 15. Natálie Stuchlíková. Dorostenci (38): 2. Robert Kostlán, 3. David Korous, 6. Martin Kozojed, 8. Vojtěch Jahoda. Juniorky (14): 2. Eliška Říhová. Junioři (30): 6. Jiří Stuchlík. Muži 20 – 29 let (65): 6. Lukáš Červenka. Muži 40 – 49 let (76): 3. Martin Korous, 8. Jiří Stuchlík st.. Ženy 30 – 39 let (10): 4. Hana Kolářová.