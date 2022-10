Turnaj potrvá až do dubna a zapojí se do něj smíšená družstva ze středních škol a víceletých gymnázií celého Jihočeského kraje.

„Nápad na uspořádání celokrajské soutěže ve volejbale se zrodil už při plánování programu krajských voleb v roce 2020. Jednou z našich priorit byly právě projekty, které umožní, aby se sport stal v největší možné míře přirozenou součástí života mladých lidí. Dneska je totiž problém je k tomu sportu dostat. Spousta z nich sedí u počítačů a motivace k zdravému pohybu chybí. Hledali jsme sport, do kterého by se mohli zapojit v co nejvyšší možné míře, potkají se při něm kluci s děvčaty a změří mezi sebou síly v rámci celého kraje. Volba padla právě na volejbal, který do jižních Čech prostě patří. Vždyť Jihostroj je dlouhodobě velmi úspěšný klub,“ řekl k myšlence uspořádání premiérového ročníku turnaje jihočeský hejtman Martin Kuba.

Za organizaci soutěže poděkoval VK Jihostroj České Budějovice a ubezpečil, že prvním ročníkem tato celokrajská akce zdaleka nekončí. Jihočeský kraj je připraven ji podpořit i v dalších letech.

Kraj by měl na akci přispět částkou v rozmezí 300 až 400 tisíc korun. Do budoucna by se podle hejtmana mohl turnaj rozšířit o další sporty. „Umím si představit sálový fotbal pro kluky nebo třeba florbal, ale je třeba to probrat se zástupci škol, aby to byly sporty, které děti nejvíce táhnou,“ má jasno.