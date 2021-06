Baseballisté Sokola Hluboká se v již dvakrát odložené dohrávce 4. kola extraligy utkali s druhým nováčkem v nejvyšší soutěži – Bleskem Jablonec. Ten zatím v soutěži získal 7 bodů, klesl na deváté místo a na cestě do TOP 6 už nesmí ztratit ani bod. Hlubocký Sokol je se 17 body druhý a o víkendu ho čeká vrchol základní části Extraligy – souboj s vedoucím týmem soutěže Arrows Ostrava. Hluboká tak v neděli uvidí přímý souboj prvního s druhým.

Ale zpět do Jablonce. Sokol jedno domácí utkání s Bleskem před měsícem ztratil a tak nenechával nic náhodě. Na kopci startoval s Wesleym Roemerem, který obvykle utkání dohrává, a dobře udělal. Wesley vydržel na kopci sedm směn, tedy celé utkání, protože třetí duel mezi Sokolem a Bleskem měl jednoznačný průběh a byl ukončen už po sedmi směnách.

Tentokrát na severu vedle Roemera na nadhozu řádili hlubočtí pálkaři. Měli patnáct hitů, první, druhou a čtvrtou směnu sbírali jednotlivé doběhy, ale v páté směně přišla neuvěřitelná osmibodová smršť, v šesté další dva doběhy a bylo po utkání. Jablonecké hřiště je menší, ale nic to nemění na faktu, že pálkaři Sokola si z něj udělali střelnici. Homerun si připsali Petr Vojta, Matěj Dvořák, Jan Líkař a v jedné směně dosáhl hned dvou homerunů Martin Mužík, kterému se v posledních utkáních na pálce skvěle daří. A vůbec se zdá, že sebedůvěra pálkařů Sokola přichází právě včas před boji v TOP 6.

Sokol Hluboká má v tuto chvíli po osmi kompletních sériích 17 vítězství a 7 proher a se 17 body a skóre 124:96 je o bod druhý za Arrows Ostrava. V posledním devátém kole základní části extraligy se Sokol Hluboká utká právě s lídrem tabulky. Ostravské Šípy vedou tabulku základní části s 18 body a aktivním skóre 244:101 a jejich pálkaři vévodí extraligovým tabulkám.

„Ostrava vyznává útočný baseball, který se v posledních utkáních stále víc zamlouvá i nám, takže série slibuje dramatická utkání. Rádi bychom v Ostravě zahráli co nejlépe a ještě si posílili sebevědomí před zahájením finálové série Top 6. V pátek bude našim startérem na nadhozu tradičně Johny Novák, v sobotu bude startovat Billy Parsons a v neděli se na domácím kopci představí jako startér nestárnoucí David Šťastný. Všichni to bereme i jako ocenění týmu za to, jak se David takové dlouhé roky o baseball, a jako předseda jednoty vlastně o celý Sokol, na Hluboké stará. Bez takových nadšenců jako je on bychom nejen v TOP 6, ale možná ani v Extralize nebyli,“ říká před šlágrem devátého kola trenér Sokola Zdeněk Josefus.

Série začíná v pátek 4. 6. v 19.00 v Ostravě, kde se hraje i v sobotu 5. 6. od 13.00, série končí na Hluboké v neděli 6. 6. od 13.00. Všechna utkání jsou streamována v komentovaných přenosech dostupných na webech pořadatelských týmů www.baseball-hluboka.cz/extraliga nebo České baseballové asociace (tv.baseball.cz).