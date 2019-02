Kaplice – Nepříliš povedený vstup do soutěže Jihočeské ligy zažívají kapličtí basketbalisté – a mají co napravovat.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kacerovský

Spartakovci prohráli úvodní dvě střetnutí a krčí se na posledním místě tabulky. O první vítězné vavříny se pokusí svěřenci trenéra Milsimera zabojovat první listopadovou sobotu. V souboji dvou celků, které zatím nepoznali chuť vítězství, přivítají Kapličtí na domácí palubovce sršně z Písku.



Céčko od Otavy svým stylem hry zástupci Krumlovska vůbec nesvědčí (vloni byla vzájemná bilance 3:1 ve prospěch Písku). Vítězný odraz do probíhajícího ročníku je však jediným cílem Kaplických do nadcházejícího zápasu. Trenér Pavel Milsimer by měl mít k dispozici kompletní sestavu, včetně rozehrávače Pavla Míška, jenž na úterním tréninku utržil drobný šrám.





Hraje se v klasickém čase a na klasickém místě: Spartak Kaplice – Sokol Sršni Písek C, sobota 2. listopadu od 17 hodin v hale ZŠ Školní (rozhodčí: Hána – Dvořák).



Jan Beň