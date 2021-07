Z dvojice španělských pilotů týmu bývalého výborného závodníka Jakuba Smrže si vedl podstatně lépe Victor Rodriguez, jenž si v kvalifikaci vybojoval lichotivou šestou pozici na startovním roštu, když na vítěze ztratil půl vteřiny. V prvním finálovém závodě měl ale bohužel smůlu, když ho hned v úvodu potkal pád ze druhého místa. Na motorku opět naskočil a dokázal závod dokončit na nebodovaném 26. místě. „Během kvalifikace jsem neviděl moc dobře na palubní signalizaci, což mě trochu ovlivnilo, ale i tak se mi podařilo zajet dobrý čas. Start závodu se mi podařil a držel jsem druhou pozici, ale pak se mi zavřel předek a následoval pád. Musel jsem se dotknout bílé čáry, protože jsem neudělal nic odlišného od předchozích kol. Je to škoda, mohl jsem odjet skvělý závod,“ litoval v cíli sobotní jízdy.

Sobota se naopak vůbec nepodařila jeho kolegovi José Luis Perez Gonzalesovi. Po špatné kvalifikaci (31. místo) pro něj následný závod skončil pádem. „Nepodařilo se mi v kvalifikaci zajet ani jedno čisté kolo. V závodě se mi podařilo docela rychle probojovat startovním polem, ale zavřel se mi předek, a i když se mi to podařilo ustát, tak jsem se opět propadl na konec startovního pole a musel bojovat znova. Při další stíhací jízdě se mi znovu zavřel předek a tentokrát jsem s tím nedokázal nic udělat,“ jen smutně kroutil hlavou.

Ani nedělní druhý závod jihočeskému týmu moc radosti nepřinesl a bodový zisk se mu tentokrát rozšířit nepodařilo. Přitom oba Španělé měli slibný start. Rodriguez bojoval v čelní skupině a držel se až do samotného závěru v elitní desítce. Spoustu času ale ztratil v posledním sektoru závěrečného kola a musel se tak smířit se 17. pozicí v cíli. „Podařilo se mi udržet v čelní skupině až do konce závodu a byl jsem devátý v posledním sektoru závěrečného kola. V naší skupině bylo spousta jezdců a v té poslední pasáži se mi jeden ze soupeřů připletl do cesty. Ztratil jsem spoustu času a stálo mě to minimálně pět pozic. Nedá se nic dělat, musíme myslet pozitivně. Příští závod v Mostě bude na domácí půdě našeho týmu a uděláme všechno pro to, abychom byli silnější,“ slibuje Rodriguez.

Gonzales se zlepšil v ranním warm-upu, byl také schopen držet krok s čelní skupinou, ale závod pro něj opět skončil pádem. „V ranním warm-upu jsem zajel svůj nejrychlejší čas a těšil jsem se na závod. Držel jsem si dobré tempo, ale potom jsem ztratil kontakt s přední skupinou kvůli jinému jezdci. Když se mi ho podařilo předjet, tak mi zavřel dveře a šel jsem na zem,“ popsal svůj druhý karambol z Assenu.

Manažer týmu Jakub Smrž zažil na svém oblíbeném okruhu (byl zde před jedenácti lety třetí ve světovém šampionátu superbiků) zklamání. „Víkend bohužel nedopadl podle představ. Victor Rodriguez měl skvělou kvalifikaci, ale bohužel z ní nedokázal vytěžit v závodech. Jel sice dobře, ale první závod skončil pádem z druhého místa, což byla velká škoda, alespoň však ukázal svoji rychlost. Druhý závod také vypadal nadějně, jenže v posledních dvou sektorech ztratil dvě vteřiny, takže nakonec opět skončil bez bodů, což je pro nás trochu zklamání. José Luis Gonzales v Assenu hodně bojoval s tratí. Ve warm-upu zajel svůj nejlepší čas celého víkendu. V závodě se potom držel čelní skupiny a jel i srovnatelné časy. Bohužel nakonec opět upadl a nedokončil. Doufám, že jsme si už vybrali veškerou smůlu a v Mostě to bude lepší. Děkujeme všem našim sponzorům a partnerům za jejich podporu, těším se, až se brzy ukážeme na domácí půdě,“ zhodnotil Jihočech uplynulý závodní víkend.