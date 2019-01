Kaplice – V dohrávce odloženého duelu čtvrtého kola Jihočeské ligy si spartakovci doma po velkém boji poradili s houževnatým soupeřem z města husitů.

Mladík Jaroslav Pintner (při střelbě) se při vítězné dohrávce s Táborem blýskl několika individuálními akcemi a celkem si v utkání připsal šest bodů. | Foto: Petr Kratochvíl

Spartak Kaplice – BK Tábor 64:53 (38:24)



Úvod utkání byl poněkud vlažný a rozpačitý, jako by na hráčích byla vidět únava po silvestrovských oslavách. To se projevovalo na předváděné hře plné chyb a nepřesností.



První koš vsítili až po dvou odehraných minutách Táborští. Domácí čekali na rozvlněnou síťku ještě o 30 vteřin déle, kdy se trefil kapitán Čegan. Nadále to však byl ze strany Kaplických upracovaný basket bez přesného zakončení. V polovině první periody ukazovala tabule stav 5:9.



Přišel time out kaplického trenéra Milsimera a změna obrany. Následně jeho svěřenci předvedli drtivou defenzivu podpořenou rychlými protiútoky a devítibodovou šňůrou otočili vývoj zápasu na svou stranu (8. minuta – 14:11). Skvělý úsek zde odehrál mladíček Pintner. Do konce první desetiminutovky si pak domácí vypracovali sedmibodový náskok – 20:13.



Druhé dějství mělo opět pomalejší rozjezd. Skóre se posouvalo nahoru jen velmi pozvolna a oba celky předváděly precizní obranu. Ve 14. minutě byl stav 23:18. Další dvě minuty však byly zcela v režii kaplických hráčů. Osmibodovou šňůrou, na které se podíleli čtyři hráči, šli domácí do dvojciferného trháku (16. minuta – 31:18).



Poté přišel velký fair play okamžik domácího Pavla Míška. Ten při bránění získal míč po zásahu nohy, čehož si arbitři nevšimli, dokončil únik zakončeným košem a následně sám šel za rozhodčími a přiznal přestupek proti pravidlům. Arbitři uznali chybu, vstřelený koš neuznali a vrátili hru zpět v čase a na místo prohřešku.



Táborští si brali oddechový čas, avšak ani ten rozjetý domácí tým nezabrzdil a jeho vedení se v poločasové přestávce vyšplhalo již na 14 bodů – 38:24.



I po změně stran drželi otěže utkání pevně v rukou svěřenci trenéra Milsimera. Soupeře od Jordánu přehrávali na obou polovinách hřiště a postupně si vybudovali devatenáctibodový náskok (25. minuta – 47:28).



Přišel i koš benjamínka Nikoly Holuba, který byl jeho prvním zásahem v seniorské kategorii. Zdálo se, že Kapličtí jdou pro jednoznačnou výhru, ovšem táborští borci jim v následných minutách tuto cestu značně ztížili. Po třech hracích obdobích ukazovala tabule stav 53:37.



Poslední dějství přineslo znovu boj a nejslabší ofenzivní představení domácího celku (pouze jedenáct vstřelených bodů). Hosté nenápadně ukrajovali z nabytého manka a pomalinku se přibližovali. Pět minut před koncem Táborští snížili na 61:47.



Poté přišel dvouminutový hluchý úsek, kdy dominovaly obrany a bylo také na každé straně k vidění vypršení časového úseku na střelu.



Dvě minuty před koncem snížili hosté na 63:52, ale stlačit rozdíl pod deset bodů se jim již nepodařilo. Závěr si spartakovci pohlídali a mohli spolu s přítomnými diváky, kterých dorazilo téměř pět desítek, oslavit vydřenou a důležitou výhru.



Do utkání zasáhlo všech jedenáct hráčů a devět z nich se zapsalo do střelecké listiny. Výbornými výkony se prezentovali oba mladící Jaroslav Pintner a Nikola Holub.



Fakta – základní pětka a body Kaplice: Adámek 14, Čegan 11, Míšek 8, Šulek 7, Vaniš, střídali: Novotný 7, Pintner 6, Al Ahmad 5, Holub 4, Ševčík 2, Beň, trojky: 5 (Adámek 2, Čegan, Míšek a Novotný po 1), trestné hody: 10/5 (50%), čtvrtiny: I. 20:13, II. 18:11, III. 15:13, IV. 11:16.



Další duel čeká na Spartak již tuto sobotu 12. ledna, kdy od 17 hodin v hale ZŠ Školní Kaplice přivítají soupeře z Vysočiny – průběžně druhý Pelhřimov.



Jan Beň