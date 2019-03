Okresní reprezentanti z Kaplice v něm přivítají písecké sršně. Základní část soutěže přinesla vyrovnané bitvy a zároveň zamotanou tabulku. O konečném umístění se rozhodlo až v posledním kole a ve dvou případech určily pořadí vzájemné duely.

Spartakovci však jdou do předkola tentokrát až z posledního místa a narazí tak na třetí celek dlouhodobé části z Písku. Stejní soupeři se vloni střetli v semifinále, kdy oba duely ovládli hráči od Otavy.

Sršňům se v partiích s kaplickým Spartakem dařilo i v letošním ročníku (Kaplice – Písek 60:72, Písek – Kaplice 75:68). Play off vždy znamená vrchol sezony a Kapličtí se na něj poctivě připravují – a chystají odvetu.

Přijďte v sobotu v podvečer (17) do kaplické arény v hale ZŠ Školní a svými hlasivkami podpořte spartakovce v důležitém boji o postup do semifinále! Hraje se na dva zápasy, v případě vyrovnaného stavu rozhoduje o postupujícím výsledné skóre obou utkání.

Pořad předkola play off: Spartak Kaplice – Sokol Sršni Písek C (sobota 9. března od 17 hodin, ZŠ Školní Kaplice), Pelhřimov – Tábor (pozn. – českobudějovické celky Legends a Tigers postoupily přímo do semifinále).

Jan Beň