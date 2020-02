Sobotní podvečer bude v Kaplici patřit basketbalu. Místní reprezentanti přivítají v 11. kole jihočeské ligy lídra soutěže – Lvy z Jindřichova Hradce.

Kaplický rozehrávač Pavel Míšek patřil v jindřichohradecké aréně k tahounům Spartaku. Zaznamenal 12 bodů a hlavně si připsal velký počet získaných míčů a asistencí. | Foto: Jan Beň

Spartakovci aktuálně drží postupovou příčku do play off, ale tlačí se na ně další soupeři. O to větší váhu bude sobotní duel mít. Trenér Blažek by mohl mít k dispozici kompletní kádr. Přijďte povzbudit okresní reprezentanty v boji o důležitou výhru a pobavit se basketbalem.