Kaplice – Kapličtí basketbalisté nenavázali na novoroční výhru v dohrávce s Táborem a se soupeřem z Vysočiny doma padli o jedenáct bodů.

akub Šulek pozvedl hru Spartaku v první čtvrtině proti Pelhřimovu. Se čtrnácti body byl spolu s kapitánem Ondřejem Čeganem (v pozadí) nejlepším střelcem Kaplice. | Foto: Petr Kratochvíl

V sedmém kole Jihočeské ligy přivítali kapličtí basketbalisté na své palubovce soupeře z Vysočiny a utkání se jim vůbec nepovedlo, když připsali před vlastními fandy nečekanou porážku. Pelhřimovští ovšem předvedli koncentrovaný výkon a zaslouženě si odvezli domů vavříny za vítězství.



Do haly ve Školní ulici si našla cestu v sobotním podvečeru necelá stovka diváků. Domácí tým byl téměř kompletní (chyběl pouze pivot Novotný), zatímco hráči z Vysočiny přicestovali pouze v šestičlenné sestavě. I tento fakt pasoval spartakovce do role favorita, ale domácí se s tím nevyrovnali…



Spartak Kaplice – BK Pelhřimov 51:62 (26:39)



Úvodní dějství přineslo vyrovnanou hru, která na svém začátku nesla známky nervozity. Skóre zápasu otevřel po minutě a půl domácí kapitán Čegan (2:0). Jenomže pak následovalo několik chyb – a hosté trestali.



V polovině první čtvrtiny byl stav 2:7. Ke stíhací jízdě zavelel bojovník Šulek, jenž si připsal 10 bodů v řadě a zařídil snížení na 12:13 (7. minuta). Tento rozdíl ve skóre pak byl i po odehrání deseti minut – 16:17.



Druhá perioda byla vyrovnaná jen do své poloviny (22:25). Následoval time out Kaplice a změna obrany na zónovou. S tou si však hostující celek věděl rady a deseti body v řadě přinutil kaplického trenéra Milsimera znovu sáhnout po oddechovém čase (18. minuta – 22:35). Hráči z města rekordů však nadále domácí přehrávali a ti jim svou střeleckou nemohoucností pomáhali. V polovině duelu svítil na ukazateli stav 26:39.



Ani po změně stran nedošlo ke kaplickému procitnutí. Domácí se nadále trápili střelecky a navíc začali kupit chybu za chybou. To hostům plně vyhovovalo a stále si drželi dostatečný odstup.



Navíc v čase 22:35 se kaplický rozehrávač Pavel Míšek nešťastně střetl s protivníkem a v bolestech zůstal ležet na zemi. Těžce si poranil kotník a halu opouštěl v sanitním voze.



Ztráta dirigenta hry byla dalším problémem do již mdlého výkonu svěřenců trenéra Milsimera. Hostům stačilo kombinovat v útoku a tím šetřit síly. Po třech hracích obdobích byla ztráta domácí celku již osmnáct bodů – 35:53.



V závěrečné části se spartakovci snažili s vývojem utkání ještě něco udělat, ale jejich trápení nekončilo. Hra na útočné polovině byla mnohdy bez nápadu, míč buď skončil v rukou soupeřů, nebo střelou v časové tísni limitu na zakončení. Dlouhé tři minuty se tak hrálo bez pohybu skóre.



Následně si Pelhřimovští vzali oddechový čas. Po jeho skončení domácí zabojovali a šesti body v rychlém sledu snížili na 41:53 (34. minuta). Odpověď hostů přišla obratem a dva slepené koše jim vrátily klid (35. minuta – 41:57).



Závěr utkání se pak ze strany domácích nesl ve veliké křeči. Byla sice vidět chuť bojovat, defenziva držela soupeře daleko od koše (pouze 9 inkasovaných bodů v této části hry), ovšem na útočné polovině to spartakovcům prostě nešlo. Téměř každý útok byl zakončován v těžké pozici s koncem limitu na střelu, což hostům vyhovovalo. Čas hrál pro ně. Poslední střelu v utkání měl kaplický kapitán Ondřej Čegan, který se dalekonosným pokusem současně s klaksonem trefil z půlky a alespoň částečně potěšil přítomné diváky.



Pelhřimovští předváděli profesorský basketbal a uštědřili domácím lekci z produktivity. Jejich vítězství o jedenáct bodů ovšem bylo zcela zasloužené.



„V tomto utkání nám nevyšlo skoro nic. Trápili jsme se v útoku a prostě ta deka padla na všechny hráče. Více starostí než prohra mi však v této chvíli dělá zranění Pavla Míška. Na další zápas v Písku se musíme připravit daleko lépe,“ díval se už raději dopředu kaplický trenér Pavel Milsimer.



Fakta – základní pětka a body Kaplice: Čegan 14, Šulek 14, Míšek 4, Adámek 3, Ševčík 3, střídali: Al Ahmad 8, Holub 2, Pintner 2, Vaniš 1, trojky: 4 (Čegan a Šulek po 2), trestné hody: 12/7 (58,3%), čtvrtiny: I. 16:17, II. 10:22 (!), III. 9:14, IV. 16:9.



Spartakovci předvedli v souboji s Pelhřimovem mdlý výkon a hodně bídný střelecký zápis. Zdaleka se ani nepřiblížili sezonnímu průměru (68,3 bodu na zápas) a s jednapadesáti vsítěnými body si připsali nejhorší střelecký výkon od sezony 2015/2016 (tehdy porazili Strakonice poměrem 50:41).



Další výsledek:

Tigers České Budějovice – Sokol Písek Sršni C 95:74.



V příštím kole v sobotu 26. ledna zavítají kapličtí spartakovci do Písku na palubovku průběžně čtvrtého céčka tamních Sršňů.

Jan Beň