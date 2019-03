Písek – Předkolo play off Jihočeské basketbalové ligy se stalo konečnou pro okresního zástupce z Kaplice.

Kaplický Jakub Šulek (s míčem) patřil k oporám Spartaku na písecké palubovce, připsal si dvě trojky a celkem v utkání zaznamenal 12 bodů. | Foto: Petr Kratochvíl

V odvetě u řeky Otavy hráčům Spartaku po boji stopku vystavili tamní Sršni. Ti vstupovali do utkání se ztrátou osmi bodů z prvního duelu v Kaplici (87:79), avšak podařilo se jim tuto metu pokořit a po výhře o čtrnáct bodů postoupit do semifinále play off.