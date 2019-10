Tigers Basketball ČB „C“ – Spartak Kaplice 72:84 (36:45)

Střetnutí obou celků připomínalo i souboj generací - Spartakovci s věkovým průměrem 32,2 roků a Českobudějovičtí s průměrným věkem 24,8. Kapličtí do utkání vstoupili lépe a důrazem v obraně nutili domácí hráče k častým chybám. Naopak na útočné polovině se dařilo svěřencům trenéra Blažka proměňovat a postupně si vypracovali osmibodové vedení – 3:11 (4.). Mladíci z krajského města však neopouštěli svou dravou hru a ta jim přinesla ovoce. Během minuty otočili skóre na svou stranu (12:11) a vedení si drželi i po první periodě – 18:16. Na začátku druhého dějství odskočili domácí na 22:16 (11.), to bylo však naposledy, kdy byly v roli vedoucího celku. Hosté zabrali v obraně, začali dominovat na útočném doskoku a dvanácti body v řadě si vzali ztracené vedení zpět – 22:28 (14.). Tygrům nepomohl ani oddechový čas a i po něm se bodový rozdíl mezi oběma celky zvětšoval. V šestnácté minutě již ukazovala tabule stav 24:33. Na rychlé dva koše českobudějovických odpověděli Hejný s Adámekem a rázem bylo vedení Spartaku dvojciferné – 28:39 (18.). V této fázi sbírali kapličtí v obraně jeden míč za druhým a skórovali především z rychlých brejků. Snajpr Adámek (v duelu zazářil osmadvaceti body) těsně před přestávkou udeřil z perimetru (34:45), avšak malá chyba v dalším útoku znamenala zbytečný faul a dva body současně s klaksonem pro domácího tahouna Vyskočila – 36:45.

Po změně stran pokračovali hosté v herní pohodě - Míšek, Šulek a Adámek vsítili slepené trojky, čímž se vedení Kaplice vyšplhalo na šestnáctibodové (38:54, 23.). Přišel další time Tygrů a po něm i malá ofenzivní vzpruha, která znamenala snížení na 45:56 (25.). Tento rozdíl ve skóre prakticky vydržel až do závěru třetí čtvrtiny. Po jejím skončení svítil na ukazateli stav 55:65. V závěrečném hracím období svěřenci trenéra Blažka hráli svoji hru a stále si drželi dostatečný náskok. V polovině poslední čtvrtiny byl stav 60:75 a nic nenasvědčovalo možnému dramatu. Domácí mladíci se však nevzdali a stále bojovali. Šesti body v rychlém sledu snížili na 66:75 (36.) a kaplický trenér sáhl po time outu. Po jeho skončení se na hřišti prosadilo trio zkušených Míšek, Novotný a Adámek (70:84) a hosté duel dovedli do vítězného konce. Poslední se do střelecké listiny zapsal domácí Liridon a upravil na konečných 72:84.

Spartakovci předvedli v krajské metropoli pestrou hru plnou pěkných kombinací, nebývalým počtem rychlých protiútoků a především ovládnutím prostoru pod oběma koši. Dařilo se na útočném doskoku. Herní zkušenosti získal i mladík Pavel Troják. Naopak kaňkou nad výkonem je úspěšnost při střelbě trestných hodů, která byla na mizerných 30% (20/6) a to ještě Novotný měl šestky 6/5 a zbytek týmu pak pouhých 14/1!

Fakta: základní pětka a body: Adámek 28, Míšek 15, Šulek 7, Vaniš 2, Ševčík; střídali: Novotný 13, Hejný F. 13, Pintner 4, Beň 2, Troják; trojky: 7 (Adámek 5, Šulek 1, Míšek 1); trestné hody: 20/6 (30,0% !!!); čtvrtiny: I. 18:16, II. 18:29, III. 19:20, IV. 17:19.

Trenér Spartaku Václav Blažek k duelu: „Přijeli jsme si pro vítězství a od prvních minut jsme si za svým cílem šli. Dařilo se na útočném doskoku, mnohdy jsme soupeře přehrávali rychlostí. Několikrát jsme sice neproměnili souboj samotného hráče proti koši, ale to nás tentokrát mrzet nemusí. Co je naopak problém je naše úspěšnost při trestných hodech, jinak mohl být rozdíl ve skóre podstatně výraznější.“

Další výsledky: Pelhřimov – J. Hradec 58:65, Písek – Tábor 78:72.

Jan Beň