Spartakovci si po velkém boji a ofenzivním představení připsali cenné vítězství. Do předkola play off jdou však Kapličtí přesto z posledního šestého místa a utkají se s píseckými Sršni.



Před utkáním se po zranění vrátil do kaplické sestavy ústřední rozehrávač Pavel Míšek a i když ještě nebyl zcela v pořádku, stal se jedním ze strůjců výhry domácích. Trenér Milsimer měl tentokrát k dispozici jedenáct hráčů a všichni se na hřišti prostřídali.



Spartak Kaplice – Tigers Basketball Č. Budějovice 86:77 (43:38)



Hosté přicestovali s vědomím, že vítězství jim zajistí druhou příčku v tabulce, a tím přímý postup do semifinále. A tak se do domácích hned od úvodních minut doslova pustili. Budějovičtí se rychle dostali do vedení 0:7.



Teprve po třech minutách a padesáti vteřinách se rozvlnila síťka i v českobudějovickém koši (3:7), když se z perimetru trefil matador Adámek. Stejně se prosadil o chvíli později Novotný a po dalších dvou trojkách Adámka byl v 6. minutě stav 12:13. Po první periodě však byli o koš lepší hráči z krajské metropole – 14:16.



Ve druhé části změnili Kapličtí obranné rozestavení z osobního na zónové, ale to kýžený efekt nepřineslo. Budějovičtí navýšili ve 13. minutě vedení na 14:22 – a přišel time out Spartaku.



Promíchání sestavou zlepšilo obraz hry a svěřenci trenéra Milsimera se začali prosazovat i na útočné polovině. Nejprve snížili na 21:24 (15. minuta) a o dvě minuty později již na 28:29. O převážení pomyslného jazýčku vah se postaral navrátilec Míšek, který byl dvakrát neomylný z čáry trestného hodu (18. minuta – 32:31). Od této chvíle spartakovci již Tygry do vedení nepustili a v polovině střetnutí měli k dobru pět bodů – 43:38.



Po změně stran se domácím podařilo šesti body odskočit na 49:38 , což vyburcovalo i přítomné diváky, kteří opět dorazili v hojném počtu. Dvojciferné vedení si spartakovci drželi ještě ve 26. minutě (55:44). Poté se hostům podařilo snížit na 57:50, avšak závěr třetího dějství opět patřil kaplickým hráčům. Čegan s Šulkem vrátili domácím klid – 64:52 po třiceti minutách hry.



Čtvrtá čtvrtina znovu přinesla ofenzivní podívanou (dohromady padlo 47 bodů – 22:25). Tygři se vzepjali a zdramatizovali koncovku, na kýžený obrat však hosté nedosáhli. V úvodu tohoto hracího období Budějovičtí vysunuli obranu na celé hřiště a nutili kaplické hráče k mnoha chybám. Hostům se podařilo snížit na 65:58 (33. minuta). Vzápětí však přišla odpověď zpoza tříbodového oblouku, odkud se trefil Čegan (34. minuta – 68:58).



Za další dvě minuty ukazovala tabule stav 74:63, když hráči z krajské metropole předvedli velký nápor. Během dvou minut se hosté dostali na dostřel jediného koše (36. minuta – 74:72) – a na řadě bylo závěrečné drama.



Minutu třicet před koncem byl stav 76:74, když hostující lavička sáhla po oddechovém čase. V následném útoku se prosadil domácí Šulek (78:74) – a přišel klíčový okamžik koncovky.



Míšek se trefil z perimetru (81:74) a při následném protiútoku českobudějovický tahoun Štefanský (v duelu 17 bodů) přišel o míč, ihned fauloval – a tento počin byl ohodnocen jako nesportovní chyba. Jeho slovní projev byl oceněn i technickou chybou – a rázem měli domácí k dispozici tři trestné hody plus míč z poloviny hřiště. Kapličtí z nabídnuté situace vytěžili tři body a 38 vteřin před klaksonem vedli 84:74.



Koncovku si svěřenci trenéra Milsimera již pohlídali a připsali si třetí výhru v sezoně.



Fakta – základní pětka a body Kaplice: Adámek 21, Čegan 18, Šulek 12, Míšek 9, Ševčík 4, střídali: Novotný 14, Vaniš 4, Al Ahmad 2, Beň 2, Pintner, Čermák, trojky: 11 (Adámek 6, Čegan 3, Novotný a Míšek po 1), trestné hody: 30/17 (56,7%), čtvrtiny: I. 14:16, II. 29:22, III. 21:14, IV. 22:25.

NYNÍ NA SRŠNĚ

Poslední kolo určilo konečné pořadí velmi vyrovnané soutěže.



Přímý postup do semifinále si zajistily oba českobudějovické celky – Legends a přes prohru i Tigers. V předkole play off tak na sebe narazí Písek s Kaplicí a Tábor s Pelhřimovem.



První zápasy jsou na programu v sobotu 9. března v Kaplici a v Pelhřimově. Odvety se budou hrát 23. března.



Další výsledky: Pelhřimov – Legends ČB 65:70, Písek – Tábor 82:63.



Jan Beň