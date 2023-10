Druhé kolo Jihočeské ligy basketbalistů odehráli kapličtí reprezentanti opět před domácím publikem. Soupeřem jim byl celek z jihočeské metropole – českobudějovičtí Tigers. Přestože byli domácí v utkání stále ve vedení, na konečnou výhru se pořádně zapotili. Hosté jim byli neustále na dostřel. V příštím kole se spartakovci opět představí domácímu publiku, kdy 14. října přivítají tradičního rivala z Vysočiny.

Ondřej Formánek (s míčem), přestoupil do Kaplice právě z celku Tigers ČB. V utkání proti svému bývalému celku zapsal 6 bodů. Na snímku z domácí premiéry proti Písku přihlížejí zleva v bílém Pavel Míšek (13), Filip Hejný (0) a Jakub Šulek (18) | Foto: Jan Beň

Spartak Kaplice - Tigers Basketball ČB C 72:64 (33:26)

Body Kaplice: Čegan 16, Šulek 11, Míšek 10, Adámek 8, Hejný F. 7, Hejný L. 6, Formánek 6, Trinkl 4, Novotný 4. Trojky: 8 (Čegan 4, Adámek 2, Hejný L. 1, Míšek 1). Trestné hody: 18/12 (66,7%). Čtvrtiny: I. 16:12, II. 17:14, III. 17:189, IV. 22:19.

Tigers přicestovali k duelu v kombinované sestavě s několika mladíky a také s ostřílenými druholigovými borci. Domácím chyběli pouze Miroslav Bazsó a Josef Vaniš, ale především trenér Václav Blažek, kterého zastoupil Pavel Dreiling. Úvod střetnutí byl poněkud vlažný a spíše zastřelovací. Hosté se ujali vedení po proměněném trestném hodu (0:1), ale dlouho se z něj neradovali. Během minuty spartakovci otočili stav na 5:1 (2.). Následovala hra plná nepřesností a tomu odpovídal pozvolný růst skóre – v polovině prvního dějství bylo 6:7 (5.). Po trefě matadora Adámka se spartakovci vrátili do role vedoucího celku (8:7), kterou do konce utkání již neopustili. V 8. minutě svítil na tabuli stav 16:7, ale na konci úvodního dějství to bylo 16:12. Ve druhé desetiminutovce se rozehrála partie, která dala charakter celému následujícímu průběhu hry. Kapličtí si vždy vybudovali náskok, který během chvíle Českobudějovičtí dotáhli, aby se následně vývoj opět opakoval. Ve 14. minutě snížili hosté na 22:21 a ještě o dvě minuty později to bylo 26:25. Sedm bodů v řadě přineslo vedení domácím 33:25 (18.) a time out hostů. To již spartakovci hráli se změněnou obranou na zónovou, kterou eliminovali největší zbraň tygrů – nájezdy pod koš s následným vyhozením. V polovině zápasu se skóre zastavilo na stavu 33:26.

Po změně stran budějovičtí snížili na 35:30 (23.), domácí přidali na důrazu a kontrovali na 41:30 (25.). V tu chvíli se zdálo, že dvojciferný náskok bude zlomový pro další vývoj utkání. Hosté sáhli po oddechovém čase, znovu se dostali pod hranici desetibodového manka – 44:37 (28.) a time out brala kaplická lavička. I po jeho skončení se nedařilo svěřencům trenéra Dreilinga vrátit do klidných vod vyššího náskoku, naopak hosté trefou z perimetru těsně před koncem čtvrtiny snížili na 50:45 po třiceti odehraných minutách. Hned prvním útokem v závěrečné části se tygři dotáhli na dostřel jediné střely (50:47). Reakci Spartaku zařídila trojice zkušených Šulek – Novotný – Lukáš Hejný, kteří posunuli skóre na 54:47 (32.). Hosté ještě zazlobili a umazali z manka 2 body (56:51, 34.), jenže během třiceti vteřin jim zasadil těžkou ránu kaplický sniper Ondřej Čegan dvěma přesnými trefami z perimetru – 62:51 (35.). Přestože hráči z krajské metropole ještě zabojovali, podařilo se jim snížit jen na 66:60 (38.). Na nižší bodový rozdíl se již nedostali a spartakovci si koncovku v poklidu pohlídali. Konečný výsledek 72:64 je odpovídající předvedené hře.

"Soupeř přicestoval v kombinované sestavě a nevěděli jsme, co od něj čekat. V úvodu nás přehrával pod košem, ale změnou obrany jsme jeho ofenzivní manévry eliminovali. Točili jsme všechny hráče v pravidelných dvou až tříminutových intervalech a tím drželi vysoké tempo hry. Odměnou nám byly ovace od slušně zaplněných ochozů, a to i přesto, že se utkání hrálo v netradičním čase a o prodlouženém víkendu,“ komentoval duel zaskakující domácí trenér Pavel Dreiling.

Další výsledky: Pelhřimov – J.Hradec 60:65, Tábor – Písek 72:47

Příští kolo: Kaplice – Pelhřimov (14.10. v 17 hodin), Tábor – Tigers ČB, Legends ČB - Písek.

Autor: Jan Beň