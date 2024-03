/FOTOGALERIE, VIDEO/ V rámci galavečera FAČR spojeného s oceněním nejlepších fotbalistů České republiky měli své zastoupení i Jihočeši. V kategorii eFotbalista roku zvítězil Matěj Dunka z Větřní u Českého Krumlova.

Matěj Dunka se stal nejlepším eFotbalistou roku 2023 v ČR. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Matěj Dunka s trofejí pro eFotbalistu roku 2023 v České republice.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaMatěj Dunka sbíral po celý rok 2023 výrazné úspěchy, které pak hlasující zohlednili v anketě eFotbalista České republiky za rok 2023. A mladý hráč z Větřní vyhrál suverénním způsobem, druhý v pořadí posbíral pouze polovinu jeho bodů.

Matěji, hrajete více soutěží, co vše se do ankety započítávalo?

Jednak soutěž prvoligových fotbalových týmů a také všechny další soutěže, které se v eFotbale hrají. Hodnotily se tedy veškeré výsledky za uplynulý rok.

Rok 2023 jste měl na soutěže hodně bohatý. S týmem Entropiq jste změnili i ligový fotbalový klub. Hrál jste plno individuálních soutěží. Co se změnilo oproti předchozím sezonám?

Náš tým se spojil s prvoligovým klubem Bohemians Praha 1905. Jsme tak více spojeni s reálným fotbalem. Dříve jsme hráli za Zlín a spojení s Bohemians bylo logické z toho důvodu, že Entropiq sídlí také v Praze. Já osobně jsem za tuto změnu také rád, protože mé kořeny v esportu jsou také spojeny s pražskou Bohemkou.

Matěj Dunka s trofejí pro Mistra ČR v eFotbale pro rok 2023.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaZvítězil jste se ziskem 150 bodů, druhý v pořadí jich měl něco přes 70, takže drtivá výhra. Jaký je to pocit?

Jsem za to moc rád. Ale myslím si, že ten titul eFotbalisty roku je zasloužený, protože jsem v roce 2023 vyhrál všechny důležité turnaje a některé i obhájil. V anketě hlasovali partneři esportových soutěží, protihráči a kluby.

Když ten loňský rok shrnete, jaké výsledky jste měl?

Nejprve jsem v polovině ledna získal třetí místo v Zimní lize, což byla vlastně kvalifikace na mistrovství České republiky. Menší turnaj, ze kterého se postupovalo dál. Pak jsme v barvách Zlína uhráli mistrovský titul v e:Lize. Následně jsem vyhrál kvalifikaci na mistrovství České republiky a pak i český šampionát. Následovalo stříbro v e:Cupu v Praze Letňanech a pak jsem vyhrál již kvalifikaci na další ročník mistrovství republiky. To se hrálo v Brně. Podařilo se mi vyhrát i večerní turnaj nejlepších hráčů v České republice.

Dá se tedy hovořit o nejlepším roce v kariéře?

Jednoznačně, stoprocentně.

Matěj Dunka s trofejí pro vítěze e:Ligy ČR sezony 2022/23Zdroj: Deník/Vladimír KlímaZačal také nový ligový ročník týmů. Jak jste na tom?

Již je dohráno. Prohráli jsme o postup do nejlepší čtyřky s Baníkem Ostrava. Vedli jsme 2:0, ale nakonec 2:3 prohráli. Vyhrála to Sparta Praha. Letos to byl nejprestižnější ročník, protože vítěz e:Ligy postupuje přímo do Champions League na turnaj do Londýna. Bohužel jsem nevyhrál, podívají se tam kluci ze Sparty.

Matěj Dunka fotbalovým králem Tomášem Součkem.Zdroj: Archiv Matěje DunkyVraťme se však ke galavečeru, na kterém jste byl oceněn. Potkal jste se tam s fotbalisty, které vidíme jen v televizi. S hvězdami největší velikosti. Pobavil jste se tam s některými z nic?

Abych pravdu řekl, především jsem se psychicky připravoval na rozhovor s Liborem Boučkem (smích). Ale potkal jsem se s Tomášem Součkem i s vítězkou kategorie žen. Mluvil jsem i s Petrem Čechem. Mám s ním fotku jako malý, tak jsem za ním šel, abychom to zopakovali. A on si mě pamatoval a dodal, že jsem za tu dobu nějak vyrostl. Zážitky určitě super. Všechno jsou to fajn lidé. Hned poté, co jsem byl vyhlášen, tak za mnou přišel Tomáš Souček a gratuloval mi. To byl skvělý pocit.

Co zážitek z pódia, kdy vás sledovalo na tisícovku lidí v sále a Česká televize to přenášela živě.

Všichni nominovaní jsme měli předem dané otázky, na které jsme se měli připravit. Libor Bouček dával každému prostor na poděkování, já se na to také připravoval, ale když jsem přišel na pódium a převzal cenu, tak se mě hned zeptal na úplně jinou otázku, než byly dopředu dané. Já z toho byl tak zmatený, že jsem se úplně zasekl. Ale nakonec jsem to nějak zvládl. (smích)

A co Entropiq, tam musela být také radost.

Všichni jsou z toho nadšení, samozřejmě i v Bohemce. Uvidíme, co příští rok.

Co Vás čeká v letošním roce? Co by měly být největší vrcholy sezony?

Doufám, že se dostanu do reprezentace České republiky a uhraji nějaký výsledek i v Evropě, abychom se dostali někam dál. A samozřejmě bych rád obhájil titul mistra české republiky.

V reprezentaci jste se již dříve objevil?

Tam jsem zatím neměl ambice, neměl jsem titul eFotbalisty roku ani nevyhrál moc turnajů. Ale za rok 2023 bych si to snad zasloužil. Čekám, zda přijde nominace. Tam se hrají mezinárodní soutěže. Teď byla kvalifikace na EURO, kam Česká republika o jeden zápas nepostoupila. Hraje se proti nejlepším hráčům a je to obrovská výzva a šance se někam podívat.