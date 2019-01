Český Krumlov – Při letošním setkání sportovního výkvětu krumlovského regionu se vedle ocenění nejúspěšnějších sportovců dostalo i na vyhlášení dalších tradičních kategorií.

Organizátoři (OS ČUS, Pro-Sport ČK a Českokrumlovský deník) pochopitelně nezapomněli na ocenění dobrých duší okresního sportu ve dvou skupinách.

TRENÉR A ORGANIZÁTOR

V kategorii trenér a sportovní organizátor si pro cenu za rok 2017 přišla sedmička činovníků.

Společně se dostavilo pět fotbalových koučů Jiří Černý, Václav Domin, Jan Pils (všichni FK Slavoj Český Krumlov), Radek Krátký (FC Lipno) a Vlastimil Sulzer (SK Větřní). Veleúspěšnou kanoistiku zastupoval trenér a předseda krumlovského SK Vltava Tomáš Palouda a stolní tenis velešínský Miroslav Javořík.

ŠESTKA JUBILANTŮ

Za dlouholetou a mnohdy celoživotní práci v tělovýchově bylo oceněna šestka letošních jubilantů v kategorii zasloužilý tělovýchovný pracovník.

V abecedním sledu to byli: Jan Brož (letos 70 let, hokej – HC Slavoj Č. Krumlov), Ferdinand Jiskra (70 let, stolní tenis a fotbal – Spartak Kaplice), Karel Pouberl (65 let, fotbal, lyžování – Hraničář Malonty), Zdeněk Puffr (70 let, badminton – SKB Č. Krumlov), Marie Románková (75 let, florbal, volejbal – Hraničář Malonty) a nejstarší ze stále aktivně pracujících funkcionářů – letos pětaosmdesátiletý Josef Tůma z HC Slavoj Č. Krumlov.

MIMOŘÁDNÝ ČIN

Také letos byl vyhlášen mimořádný počin v oblasti okresního sportu, kterým bylo gesto fair play zkušeného kaplického fotbalisty Petra Janury. Kapitán Spartaku v prvním utkání nové sezony potvrdil gól soupeře z Ledenic, který nikdo jiný z aktérů zápasu v inkriminovaný okamžik neviděl!

Na závěr byla předána cena jedné obci z krumlovského regionu za rozvoj a podporu sportu v místě. Tu letos převzal malontský starosta Vladimír Malý.