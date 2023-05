O posledním dubnovém víkendu začala další sezona soutěží tenisových družstev, které jsou každoročním dvouměsíčním zpestřením v jinak individuálním sportu.

Sokol TK Kaplice - dorost. | Foto: Sokol TK Kaplice

Kaplický tenis zažívá pár dobrých let. Dospělí postoupili po mnoha letech do druhé nejvyšší krajské soutěže KP1, družstva dorostu i staršího žactva hrají nejvyšší krajské soutěže, ve kterých by oba týmy v konkurenci největších krajských klubů chtěly atakovat pozici v horní polovině osmičlenné tabulky. Po roční odmlce Kaplice přihlásila i družstvo mladšího žactva a po mnoha letech dokonce i B družstvo dospělých.

Sokol TK Kaplice - mladší žactvo.Zdroj: Sokol TK KaplicePrvní dva zápasové víkendy skončily pro Kaplické náramně dobře. Mladší žactvo má po dvou zápasech bilanci jedna výhra, jedna prohra. „Tým mladšího žactva je složen z hráčů, kteří mají jen málo zápasových zkušeností, někteří dokonce hrají tenis méně než rok. Cílem je se hlavně seznamovat se zápasovými situacemi, které trénink nepřinese. To samo o sobě přinese postupné zlepšení. I přes minimum zkušeností ale mladší žáci již mají ze dvou zápasů jednu výhru 5:4 z Plané nad Lužnicí, z čehož měli velkou radost,“ popsal nadšení mladých tenistů sportovní manažer klubu Tomáš Makovec.

Sokol TK Kaplice - starší žactvo.Zdroj: Sokol TK KapliceO prozatím největší překvapení se postaral tým staršího žactva, který porazil jednoho z favoritů soutěže LTC VITON České Budějovice poměrem 6:3. Na tuto překvapivou výhru navázal výhrou 7:2 v Humpolci. „Kluci proti Českým Budějovicím předvedli heroické výkony. Naši hráči na jedničce, dvojce i trojce v jednu chvíli prohrávali velkým rozdílem, ale všichni se dokázali vzchopit a své tříseťáky vyhráli. Naše holky k tomu přidaly proti žebříčkově druhé a čtvrté hráčce kraje dva body ze tří, a tak se můžeme trochu škodolibě usmívat, protože to před mistrákem bylo ze strany budějovických trenérů i dětí drobet vyhecované,“ nezapomněl pošťouchnout členy jihočeského velkoklubu manažer Makovec. „Druhý zápas v Humpolci jsme měli pod kontrolou, soupeři generace teprve dorůstá a každý rok tam je znát,“ uvedl Makovec a doplnil: "Víme, že nám po tomto roce odchází do dorostu velmi silná generace, a tak si to chceme užít. Když jsme v plné sestavě, jsme velmi silní. Cílem je horní polovina tabulky.“

Sokol TK Kaplice - dorost.Zdroj: Sokol TK KapliceSilnou pozici si v kraji vybudovali kapličtí dorostenci. Ti k úvodnímu zápasu soutěže jeli do Písku v roli favorita a výhrou 6:3 ji potvrdili. Druhý zápas sehráli doma proti Táboru a vyhráli opět 6:3. „Loni jsme se s nejmladším týmem soutěže strachovali o udržení, ale za rok všichni udělali slušný pokrok. Loni jsem předpovídal, že letos budeme hrát v soutěži úplně odlišnou roli a zatím se nám daří. Máme v týmu špičky kraje mezi chlapci i dívkami, přitom každý z nich může v této kategorii hrát ještě minimálně tři roky. Chceme hrát vysoko," uvedl sebevědomě Tomáš Makovec.

Týmy dospělých měly za cíl se ve svých soutěžích KP1, respektive KP3 hlavně udržet. Zatímco „áčko“ odstartovalo dvěma důležitými výhrami, B-tým na výhru zatím čeká. „U obou týmů už to samo o sobě není o dospělých, ale spíš o tom, aby se co nejvíc otrkávali mladí,“ uvedl Makovec klubovou strategii. „Pokud jsou zdraví, tak za áčko hrají všichni ti, kteří nás reprezentují v dorostu, ty doplníme o jednoho nebo dva zkušenější. Za béčko hrají všichni ti, kteří se nevejdou do dorostenecké sestavy. Skvělé je na tom to, že doteď nikdo nezklamal, naopak jsme od mladých viděli mnoho dobrých výkonů,“ pochvaluje si Makovec a dodává: „Áčko už má snad klid, soutěž má svou úroveň a vyhrát první dva zápasy po loňském postupu z nižší soutěže je fajn. Béčko má před sebou hratelnější soupeře, tak snad se zadaří.“

Autor: Sokol TK Kaplice