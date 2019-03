„První tři dny jsme najížděli kilometry na Sázavě, kde jsme si díky vydatnému dešti užili parádní vodácké podmínky,“ komentuje úvod kempu trenér SK Vltava Lukáš Novosad.

Šestnáctičlenná skupina kanoistů se následně přesunula na domovskou Vltavu. Tréninkové jízdy probíhaly nejen mezi Zátoní a Krumlovem, ale i mezi Zlatou Korunou a Boršovem, což se pro mnohé stalo premiérovým vodáckým zážitkem.

Množství vody navíc dovolilo v sobotu Vltavákům vyjet na „sváteční“ říčku Malši. Úsek mezi Kaplicí a Pořešínem byl zdárně sjetý hned dvakrát.

„Celkově se za toto pětidenní soustředění najelo přes sto třicet kilometrů, což je v rámci jarní přípravy výborný výkon. Do začátku závodní sezony 2019 už moc dnů nezbývá, a tak se snažíme napádlovat co největší objem kilometrů na tekoucích řekách, kde získáme potřebnou sílu a vytrvalost,“ má jasno Novosad a ještě dodává: „Fyzická náročnost během takového soustředění je obrovská. Naší snahou je dostat sportovce do závodní formy, a to se nám doufám postupně daří. To že jsou součástí tréninkové skupiny závodníci od věku žáků či dorostenců až po naše nejlepší dospělé závodníky, to je jen dobře. Je to možnost pro mladší kanoisty učit se od těch nejlepších,“ ví trenér.

Alexandra Plachtová