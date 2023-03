/FOTOGALERIE/ Regionální přebor družstev stolních tenistů na Českokrumlovsku skončil na začátku března, nyní dohrávaly sezonu i soutěže v kraji a republice.

Pokračovaly krajské soutěže stolních tenistů. Ilustrační foto. | Foto: Jan Klein

Kluby z Českokrumlovska si vedly se střídavými úspěchy a jak to tak bývá, někde je veselo, jinde již o něco méně.

O tom, že děvčata KST ZŠ Vyšší Brod opouštějí první ligu, jsme již psali dříve. Čeká je v další sezoně liga druhá.

V republikových soutěžích v této sezoně působili i stolní tenisté Spartaku Kaplice. Ti v posledním dvoukole třetí ligy podlehli Slavii Praha B 6:10 (Body domácích: M. Janošťák a Pavel Beneš ml. 2, Petr Beneš 1, debl) a se sezonou se rozloučili výhrou nad Slovanem Lochovice 10:8 (M. Fesl 3, Petr Beneš, M. Janošťák a Pavel Beneš ml.. 2, debl). V konečném součtu to znamená sestupové desáté místo ve III. lize.

V jihočeské divizi působily celky Spartaku Kaplice B a Velešín / Přídolí. V závěrečném programu hráči Kaplice B porazili Hlubokou 10:7 (J. Procházka 3, M. Růžička a K. Kuchta nejml. 2, D. Zikeš 1, debly) a remizovali s Orlem ČB 9:9 (D. Zikeš 2, J. Procházka 1, debl, 5x skreč). Celek Velešína / Přídolí dohrával poslední duel a vyhrál ve Vimperku 10:3 (J. Janda 3, S. Škopek a R. Vraspír 2, R. Vochozka 1, debly). Kaplické béčko skončilo na 7. a Velešín / Přídolí na 9. místě jihočeské divize.

Také v jihočeském krajském přeboru působila dvě družstva z Českokrumlovska a vedla si velice dobře. Velešín / Přídolí B zvítězil v závěrečném programu sezony na béčku Hluboké 10:2 (R. Vochozka 3, R. Vraspír a D. Blaženec 2, K. Betka 1, debly) a podlehl soupeři na stolech Orla ČB C 6:10 (K. Betka a D. Blaženec 3). Céčko Kaplice nejprve padlo na béčku Hluboké 8:10 (Z. Kmoch 3, R. Dvořák 2, Pavel Beneš st. a J. Dvořák 1, debl) a na závěr sezony zvítězilo na Orlu ČB C 10:7 (Z. Kmoch 4, . Dvořák a Pavel Beneš st. 2, J. Dvořák 1, debl). Celek Velešína / Přídolí B končí sezonu na druhém místě, céčko Kaplice je čtvrté.

V krajské soutěži skupině A měly kluby z Českokrumlovska tři zástupce. Tým Křemže / Holubov si vybojoval výborné druhé místo, Velešín / Přídolí C a Křemže / Holubov B ze soutěže spadávají. Závěrečné výsledky: Velešín / Přídolí C – Nová Ves u ČB 4:10 (F. Ferenčík, P. Rychlý a D. Blaženec 1, debl), Velešín / Přídolí C – Křemže / Holubov 3:10 (D. Blaženec 2, F. Ferenčík 1 – V. Novák a J. Opelka 3, J. Reitinger 2, debly), Křemže / Holubov B – Hluboká C 4:10 (J. Laštovička 3, K. Fleischmannová 1), Borovany – Křemže / Holubov 9:9 (V. Novák, J. Reitinger, M. Dobrovodský a J. Opelka 2, debl).