/FOTOGALERIE/ Stolní tenistky Vyššího Brodu po několika sezonách opouštějí prvoligovou soutěž a v té následující naskočí do ligy druhé.

Pavel Mleziva s prvoligovým týmem žen Vyššího Brodu. | Foto: KST ZŠ Vyšší Brod

Hrát tak vysokou soutěž v tak malé obci není jednoduché. Chybí vlastní herna, kde by se dalo trénovat v jakýkoliv čas. Není jednoduché vychovat hráčky na tak vysokou úroveň. Za sezonou se ohlíží ten nejpovolanější, trenér Pavel Mleziva. Jak tedy hledí na sezonu uplynulou a co bude v té nové?

Aneta Dubravcová.Zdroj: Jan KleinSestup nikdy není příjemný, přesto jste první ligu odehráli se vztyčenou hlavou. Určitě se na hře děvčat dají vypíchnout pozitiva. Co byste vyzdvihl?

Ono na sestupu najít nějaká pozitiva, to se těžko hledá. Snad jen skutečnost, že se pomalu začíná prosazovat Andrea Petrů. Pozitivní je, že Andrea Meškánová, jež teď má spoustu studijních starostí, nepraštila s raketou, nenechala nás ve štichu a ligu dohrála i bez tréninku. Negativní je, že se v ní oprávněně její spoluhráčky zhlédly, protože je lídr. A když lídr netrénuje a stále vyhrává… V tu chvilku bylo zaděláno na průšvih. Takže i to pozitivní bylo vlastně špatně.

Dát dohromady ligový tým v obci velikosti Vyššího Brodu není jednoduché. Týmy z velkých měst a s velkými oddíly to mají podstatně snazší.

Za Vyšší Brod hrají a budou hrát jen ty hráčky, jež zde byly vychovány, nebo jsme se na jejich výkonnostním růstu nějak významně podíleli. Myslím tím, opravdu významně podíleli. To nechceme měnit.

V Praze, Havířově, Hradci Králové, Hodoníně, Zlíně a některých dalších městech jsou na přísunu již naučených hráčů takzvaně na doladění existenčně závislí. A to si navíc představte, že ti všichni mají svoje herny, kde mohou být od rána do večera. Vyšší Brod trénuje, jako spousta dalších malých klubů, ve školní tělocvičně a musí se přizpůsobit i jiným skupinám, co chtějí také sportovat.

Vyšší Brod by mohla posílit Eliška Dubravcová.Zdroj: Jan KleinV další sezoně budete hrát druhou ligu, změní se složení týmu? Počítáte se zařazením dalších děvčat?

Na devadesát devět procent nám odejde Andrea Meškánová do Brna na vysokou školu. Zatím není jasné, jak to bude s vysokoškolským studiem Natálky Nečasové. Zůstane tedy Aneta Dubravcová a Andrea Petrů. To by měl být takový prazáklad týmu. Těsně za nimi je obávaná obranářka Anna Jarošová. V úvahu z domácího kádru přichází starší žákyně Vanesa Vaverová. V jednání je hostování s talentovanou žákyní Johanou Lahodnou. V posledních několika dnech se snažím oslovit také starší sestru Anety Dubravcové, Elišku. To bych pak měl konečně nějakou dospělou ženskou v ženském týmu.

Prachatický Jarní turnaj stolních tenistů přinese opět skvělou podívanou

Z jihočeských klubů bude ve druhé lize spolu s vámi ještě Kovářov. Při pohledu do jejich soupisky je patrné, že složit konkurence schopný tým jen z jihočeských hráček, který by bojoval o návrat do první ligy, není snadné.

Kovářov není náš vzor. U nás si radši hráče vychováme, a když mu pro jeho opravdu výrazný talent nemáme moc co dát, tak jej raději vypustíme do světa. Příklad za všechny je Kuba Harenčák, jenž už několik let hraje úspěšně první ligu v Havířově. Měli jsme hráčku v El Ninu Praha, dva odchovance jsme dali do Kaplice, protože jim dětský pinčes byl docela malý.

Snad jen ke Kovářovu. Když vidím tamní děti hrát a slyším od rodičů, jak se tam trénuje, tak je mi z toho smutno. Ale to není v jižních Čechách jen Kovářov.

Stolní tenisté zamířili na skvělý turnaj do lhenické sokolovny

Ale oddíl ve Vyšším Brodě není jen o lize žen. Jak vypadá další činnost?Díky za optání. Zase se to jeví hodně nadějně. Co se týče individuální práce, tak jí hodně vkládám do mladšího žáka Franty Sochy. Pohybově mimořádně nadaný a přirozenou inteligencí obdařený chlapec však potřebuje ještě mnoho a mnoho hodin mentální přípravy. Dva starší žáci Papaj a Vaverová se už perou na celostátních turnajích. A pak je tu skupina, jež se nám vygenerovala po covidu.

Tak jak to ve sportu i v životě bývá, zůstali jen ti nejpracovitější. Z těch mám opravdu radost. Jezdí po turnajích v jižních Čechách a tři z nich beru v půli dubna na jejich vůbec první republikový turnaj nejmladších žáků do Jaroměře.