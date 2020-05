Vítězem okresního přeboru stolních tenistů na Českokrumlovsku je céčko Kaplice. Přestože soutěž nebyla kvůli pandemii koronaviru dokončena, okresní svaz konečné pořadí vyhlásil, stejně jako prakticky ve všech dalších regionech v republice, na doporučení České asociace stolního tenisu.

Na Českokrumlovsku došlo před tímto ročníkem kvůli nízkému počtu účastníků ke spojení přeboru a soutěže a do mistrovských bojů se zapojilo celkem 14 týmů. Stolní tenisté nakonec stihli z celkového počtu 26 kol odehrát dvaadvacet. Nejlépe tuto porci zvládli hráči Spartaku Kaplice C, kteří ovládli 21 duelů a do kolonky ztrát si připsali pouze jedinou remízu. V příštím ročníku si tak vybojovali právo účasti v krajské soutěži.