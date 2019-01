Strakonice – Jak chutná extraligové vítězství již házenkáři Strakonic znají. Do historických análů si klub zapsal datum 14. října, kdy doma před vlastními fanoušky Strakonice premiérově porazily Brno.

Foto: Jan Škrle

Nyní už ví, jaké to je vyhrát na palubovce soupeře. Ten opojný pocit poznali minulou sobotu, kdy vyhráli v Novém Veselí 27:24.



Trenér strakonických házenkářů Roman Marienka však zůstává realistou a nohama pevně stojí na zemi. „Je to samozřejmě povzbudivé, ale nijak to nepřeceňujeme. Musíme pracovat dál, protože každý zápas je jiný a na každého soupeře se musíme co nejlépe připravit,“ říká kouč.



Díky výhře v Novém Veselí udrželi strakoničtí házenkáři kontakt se středem tabulky. Jejich ztráta na sedmé Nové Veselí je už pouze dvoubodová.

Trenér Marienka je rád, že jeho tým nezopakoval v Novém Veselí stejné chyby, kterých se dopustil v domácím duelu s Hranicemi. „Dokázali jsme po většinu zápasu dodržet stanovenou taktiku. V klíčových situacích, tedy v přesilovkách a v oslabeních, jsme se zachovali přesně tak, jak jsme potřebovali,“ kvituje zodpovědný výkon z venkovního utkání Roman Marienka.



Když ke dvou dosavadním výhrám přičteme remízu s Duklou Praha, Jihočeši bodovali ve třech z osmi odehraných utkání. Zdálo by se, že nováčkovský respekt už Strakonice odhodily. S tím ale kouč úplně nesouhlasí. „Dokud nezačne druhá polovina sezony, každý náš zápas je premiérový. Stále poznáváme nové herní styly a nové hráče. O otrkání se bude možné mluvit až po sezoně,“ myslí si Marienka.



Očekává zároveň, že soupeři, se kterými se Strakonice na podzim utkávají, se v jarní odvetách budou prezentovat jinak než v podzimní části. Předpokládá, že projev jednotlivých mužstev se bude v domácím prostředí a venku lišit a zápasy budou zase jiné.



Roman Marienka však připouští, že jeho svěřenci již odbourali počáteční stres z toho, že hrají extraligu. „Myslím, že tohle už mají v hlavách srovnané,“ doufá.



Ve středu byl trenér na pracovní schůzce v Německu a večer se přesunul za týmem do Lovosic, kde Strakonice hrály osmifinále Českého poháru. Jihočeši v Lovosicích prohráli 37:20 a z poháru jsou vyřazeni.



V sobotu od 18 hodin pak Strakonice hostí doma dalšího nadmíru atraktivního soupeře. Přijede totiž Plzeň.

„S Plzní jsme se už potkali několikrát v poháru a dá se říct, že je to jeden z našich tradičnějších rivalů. Je to soupeř, kterého máme osahaného víc než jiné protivníky. Taktéž se dá ale říct, že Plzeň má osahané nás. Dobře se znám i s plzeňským trenérem Tonarem a osobně se dobře znají i hráči. Náš vzájemný zápas bude tak trochu specifický,“ těší se Roman Marienka.