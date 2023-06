Poslední zápas první ligy skončil 15:7. Strakonice mají nejlepší vodní pólistky v České republice. Podívejte se na video, jak se jim dařilo zakončovat akce přímo ve finále.

Finále první ligy vodních pólistek ve Strakonicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vodní pólistky ze Strakonic mají zlato z nejvyšší domácí soutěže. Hráčky pod vedením trenéra Marka Fügnera jasně ve finále přehrály Stepp Praha. Poslední zápas soutěže skončil výhrou Strakonic 15:7. Jihočešky tvoří i základ reprezentace, která nasměrovala svoje úsilí k olympijským hrám v roce 2028.

Hráčky ze Strakonic byly v nejvyšší soutěži nejlepší v celé sezoně a také ve finále byla jejich převaha naprosto zřetelná. Trenér Marek Fügner po utkání hodnotil: "K výkonu ve finále bych měl výhrady, holky nedělaly, co jsme si řekli na začátku, k hráčkám přistupovaly laxně. Zlatá medaile ale nikdy neomrzí, pro nás je to obrovský úspěch, je to zhodnocení dlouholeté práce, kterou ve Strakonicích vodnímu pólu dáváme. Holky jsou šťastné, že se nám to po roce zase povedlo." Strakonice vybojovaly už 18. titul. "Věříme, že za rok to bude devatenáctka a za dva roky dvacítka," dodal trenér Marek Fügner. Aneta Švihovcová popsala, proč jsou Strakonice nejlepší: "Jsme sehrané ve vodě i mimo ni."