Branky: Nový 6, Wildt 3, Kaplan, Pek, Krejčí 2, Němec, Landsinger, Fencl 1 – Tomášek 8, Melichar 4, J. Flajsar, Bendicsek 3, Halíček, Bartůněk, D. Flajsar 2, Štěpán 1. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Vyloučení: 5:6. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (52. Melichar). Góly ze sedmiček: 0/5:0/1. Diváků: 328. Nejlepší hráči utkání: Pek – Tomášek.

Strakonické házenkáře totálně zradila koncovka. Dokladem toho je i pět neproměněných sedmimetrových hodů. Hosté stříleli sedmičku jednu a také nedali.

Domácím vůbec nevyšel start do utkání. V prvních deseti minutách dali jediný gól a po 20. minutách prohrávali 5:10. Domácí hráče navíc několikrát výborně podržel gólman Jindřich Mráz. Hostující gólman Schams zase přiváděl domácí střelce k šílenství. Poločasový výsledek o čtyři góly byl nakonec ještě hratelný.

Házenkáři HBC JVP Strakonice 1921 chytili extraligovou šanci za pačesy

Začátek druhého poločasu byl v podání domácích lepší než úvod utkání a ve 38. minuě byl stav 12:14 a o chvíli později dokonce 15:16. Jenže následně přišly chyby, nevyužité šance a tři přesné trefy hostů a bylo to opět o čtyři. Domácí ještě snížili na možná hratelných 16:19, ale další tři branky soupeře strakonické naděje definitivně odvály.

"Měli jsme problém v ofenzivě. Hned na začátku jsme prohrávali po chybách 0:4, pak se těžko dostává zpátky. To bylo špatně, stálo nás to hodně sil. A pět zahozených sedmiček také hovoří za vše. Ztroskotali jsme na neproměňování šancí, i když střelba je těžká, je s kontaktem, ale i tak bychom ji měli proměnit," komentoval výkon svého týmu trenér Michal Zbíral a pokračoval: "Mohli jsme se dostat na dostřel a je otázkou, co by to se soupeřem udělalo, když jsme byli v tu chvíli v laufu. Nové Veselí bránilo agresivně, hodně vysunutě, byli jsme pod tlakem, střelba byla těžká. Ve druhé půli jsme předvedli dobrou pasáž, která byla trošku nešťastně zakončená, což nás zbrzdilo. Co s námi udělá první domácí porážka? Myslím, že se zdravě naštveme!"

Sever Moravy nebyl pro strakonické házenkáře právě přívětivý

"Byl to pro nás zápas blbec, kdy bylo potřeba, aby přišel nějaký zlomový moment, který by tým nastartoval. Jenže ten nepřišel. A pokud ano, tak na hodně krátký moment. Postupně nás to sráželo víc a víc dolů a už nebyl prostor na korekci skóre a lepší výsledek. Chyběla lepší pasáž, od které bychom se mohli odrazit," hodnotil duel nejlepší domácí hráč utkání Tomáš Pek a doplnil: "Zápas nám prohrály naše přesilovky, kdy jsme dělali technické chyby, a nevyužité sedmičky. Obranu jsme neměli špatnou. Teď nás čekají utkání na Dukle a doma s Plzní, do obou půjdeme určitě s čistou hlavou. Chceme podat co nejlepší a koncentrovaný výkon a znovu potvrdit, že do extraligy patříme. Uvidíme, jestli to bude stačit i na nějaký bodový zisk."

Zdroj: HBC Strakonice