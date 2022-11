Branky: Nový 7 (1), M. Nejdl 5, Wildt 3 (3), Pek, Bičiště 3, Fencl, Baierling, Krejčí 2 – Patzel 8, Skalický 5 (1), Fulnek, Nantl, Ptáčník 4, Siročák, Růža, Plaček 3, Harabiš 2 (2), Pelák, Franc 2. Vyloučení: 2:3. ŽK: 0:1. Góly ze sedmiček: 4:3. Diváků: 320. Nejlepší hráči utkání: Masák – Růža.

Sedm bodů je nad očekávání, libují si strakoničtí házenkáři v poločase sezony

Strakoničtí házenkáři ve sváteční čtvrtek porazili po dramatickém souboji Maloměřice a zakončili první polovinu dlouhodobé části soutěže se sedmi body na 12. místě tabulky. Tím více než splnili předsezonní cíl, a tak mohli jít do souboje s velkým favoritem s čistou hlavou.

A první poločas si mohli skvělí fanoušci s domácími hráči opravdu užívat. Karviná se sice v jednu chvíli dostala do vedení o tři góly (5:8), ale Strakoničtí zabojovali a dostali se dokonce do vedení 10:9. Karviná si vzala vedení zpět, ale Wildt třetí proměněnou sedmičkou vyrovnal na 11:11. Hosté stejnou šanci zahodili a domácí šli po brance Marka Nejdla znovu do vedení. Škoda, že stejný hráč dvakrát trefil tyč. Strakoničtí ještě vedli 13:12, ale pak se hostům podařil brejk čtyřmi brankami v řadě. Tři minuty před poločasem se domácí ještě dostali na 15:16, ale další branku nepřidali a soupeř uskočil o čtyři. Přesto to byl z domácí strany skvělý poločas.

Začátek druhého poločasu byl prakticky totožný s tím čtvrtečním s Maloměřicemi. Za prvních devět minut byl stav 2:7 a ve 43. minutě se dostala Karviná poprvé na rozdíl deseti branek (19:29). Domácím se nedala upřít snaha, ale herní kvalita byla ve druhém poločase na straně favorizované Karviné. Ta zpevnila obranu, směrem dopředu byla takřka stoprocentní, a tak se rozdíl branek v jednu chvíli vyšplhal až na čtrnáct. Pár vteřin před koncem dal výsledku konečnou podobu svou pátou brankou Marek Nejdl.

Znovu zaplněná házenkářská hala domácím hráčům i přes vysokou prohru zatleskala za jejich nebojácný výkon proti největšímu favoritovi soutěže.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921