/FOTOGALERIE/ Chance extraliga házenkářů má v sobotu 18. března na programu poslední kolo základní části. Strakonické čeká nesmírně důležitý duel. Jedou na palubovku Maloměřic Brno, na které mají pět bodů náskok.

Strakoničtí házenkáři doma Maloměřice porazili 30:28, nyní jedou na hřiště soupeře. | Foto: Jan Šrle

Strakoničtí by si výhrou v Brně zajistili před play out solidní bodový polštář. Maloměřice zase potřebují body, aby se co nejvíce vzdálily záchranářským problémům. „Jedeme ven, nečeká nás nic lehkého. Všichni víme, o co se hraje. Výhra nám dá víc klidu před další fází soutěže, případný neúspěch vše zdramatizuje,“ hledí k duelu strakonický trenér Michal Zbíral.

Strakoničtí soupeře doma porazili 30:28 a rádi by na výhru navázali i v odvetě. „Záleží pouze na našem výkonu, zda uspějeme. Hlavně se musíme vyvarovat výpadkům ve hře. Domácí zápasy s Jičínem a Zubřím jsme měli dobře rozehrané, ale ztratili je. Pokud prodáme, co umíme, věřím že v Maloměřicích nějaký bod urveme,“ doplnil k duelu trenér Zbíral.