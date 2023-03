/FOTOGALERIE/ O uplynulém víkendu skončila základní část házekářské Chance extraligy mužů a další sobotu se již roztočí kola zápasů o udržení.

Strakoničtí házenkáři již vyhlížejí sérii v play out. | Foto: Jan Škrle

Strakonické házenkáře čeká sada dalších osmi utkání. Do play out vstupují s náskokem tří bodů na Maloměřice a devíti na Hranice. V posledním kole základní části padli v Maloměřicích a proti stejnému soupeři odstartují play out.

V sobotu 25. března Strakoničtí přivítají od 17 hodin na své palubovce Maloměřice Brno. Ve druhém utkání hostí Nové Veselí Hranice. Soutěž pokračuje hned ve středu 29. března a Strakoničtí se představí v Hranicích. Další sobotu 1. dubna pak doma přivítají od 17 hodin soupeře z Kopřivnice a další středu 5. dubna cestují do Nového Veselí.

Následuje volný los a hned od soboty 15. dubna se soupeři vymění a Strakoničtí se představí v Brně Maloměřicích. Ve středu 19. dubna od 18.30 hodin doma přivítají Hranice. Další sobotu cestují do Kopřivnice a play out zakončí ve středu 3. května od 18.30 hodin doma proti Novému Veselí. V posledním kole mají Strakoničtí volno a věřme, že již jen budou sledovat, na koho ze soupeřů zbyde Černý Petr.

