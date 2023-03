Strakoničtí házenkáři zakončili základní část extraligy porážkou 22:28 na palubovce brněnských Maloměřic. V tabulce obsadil jihočeský nováček nejvyšší soutěže dvanácté místo a nyní jej čeká play out.

Strakoničtí házenkáři prohráli v posledním kole základní části extraligy v Maloměřicích 22:28 | Foto: Jan Škrle

První poločas nabídl vcelku vyrovnaný souboj a domácí házenkáři jej nakonec vyhráli rozdílem dvou branek.

I po změně stran brněnský tým vedl, ale Strakonice se stále držely na dostřel. Klíčové pro vítězství Maloměřic byly dvě čtyřgólové pasáže v závěrečné desetiminutovce, díky kterým si vytvořily dostatečný rozdíl ve skóre. Nejprve domácí hráči za stavu 20:19 čtyřmi trefami v řadě odskočili na 24:19 a po dvou gólech Jihočechů dokonce na 28:21.

Maloměřice okusily chuť vítězství po téměř čtyřech měsících. Naposledy doma překvapivě zdolaly Zubří.

„Myslím si, že naši hráči sem přijeli pro jednoduché vítězství. Od počátku nám chybělo větší nasazení a k tomu se přidala i lehkovážnost v útoku. nemohli jsme se dostat do utkání, domácí výborně bránili a my nedávali góly,“ uvedl trenér Strakonic Michal Zbíral.

Na postavení týmů v tabulce neměl výsledek zápas žádný vliv. Jihočeši zůstali na dvanácté příčce, jejich přemožitel o tři body za nimi.

Házenkáře nyní čeká rozhodující fáze sezony. První osmička bude hrát play off o titul, celky na 10. až 14. místě si to rozdají v play out dvakrát každý s každým o udržení, přičemž body ze základní části zůstávají. Poslední celek čeká baráž.

Do play out vstoupí Jihočeši už v sobotu 25. března doma právě proti Maloměřicím.

SHC Maloměřice Brno – HBC JVP Strakonice 28:22 (13:11)

Nejvíce branek: Korger 8, Krošík 6, V. Svoboda 4 – Bičiště 4, Kaplan 4, Němec 4. Rozhodčí: Kichner – Vacula. Sedmimetrové hody: 5/4: 3/2. Vyloučení: 2:4. ČK: 0:1 (A. Nejdl).

Chance extraliga - tabulka po základní části

1. Talent tým Plzeňského kraje 26 23 1 2 906:697 47

2. HK FCC Město Lovosice 26 23 0 3 863:744 46

3. HCB Karviná 26 19 3 4 796:705 41

4. HC Dukla Praha 26 17 1 8 856:787 35

5. Tatran Prešov 26 14 3 9 776:693 31

6. HC ROBE Zubří 26 12 1 13 733:708 25

7. O2xyworld HBC Jičín 26 12 0 14 729:740 24

8. Pepino SKP Frýdek-Místek 26 12 0 14 769:757 24

9. SKKP Handball Brno 26 10 4 12 704:702 24

10. KH Kopřivnice 26 11 1 14 797:792 23

11. TJ Sokol Nové Veselí 26 9 5 12 683:712 23

12. HBC JVP Strakonice 1921 26 5 1 20 677:859 11

13. SHC Maloměřice Brno 26 4 0 22 659:822 8

14. TJ Cement Hranice 26 0 2 24 645:875 2