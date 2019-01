Nová Pec – Lyžařský běžecký závod Šumavská 30 zdvihá oponu. Druhý ročník je i letos připraven do sebemenších detailů. Rozptýleny jsou poslední obavy, které měli organizátoři ještě před dvěma týdny.

Tratě jsou stejně jako loni připraveny perfektně, poháry jsou vyrobeny, nachystána jsou startovní čísla…

Na speciální ocenění se mohou těšit vítězové hlavních závodů. „Připraveny jsou pohár předsedy ČSTV Miroslava Jansty pro nejlepšího muže i pohár Deníku pro nejlepší ženu," přikyvují pořadatelé, kteří jsou v Nové Peci pečlivě nachystáni na příjezd lyžařů.



Do dějiště závodu dorazí nejen lyžařské hvězdy, ale třeba i mnohonásobná mistryně světa v raftingu Šárka Znamenáčková, která se chystá na Lipensko s manželem i s dětmi. „Poběžím," usmívala se včera jedna z nejúspěšnějších raftových reprezentantek české historie a v dobré náladě doplnila: „Náruživým běžkařem je můj manžel, musíme ještě vyřešit, kdo nám pohlídá děti, kdybychom do stopy vyběhli současně."



Patronem závodu je první muž ČSTV a první místopředseda ČOV Miroslav Jansta. „ V okolí Lipna je opravdu nádherně," nechal se slyšet před startem závodu.

Právě Jansta ze své funkce vítá fakt, že na Šumavskou 30 dorazí další úspěšní olympionici. Účast přislíbila Květa Jeriová, patrony závodu jsou Pavel Benc a Jan Kůrka.



„Přijedu ráda," potvrdila v rozhovoru pro Deník Květa Jeriová – Pecková.

V pátek bude závody dětí a celé lyžařské prostředí a okolí Nové Pece natáčet ČT Sport v rámci pořadu Běžkotoulky. „Diváci i rodiče dětí uvidí závody, Novou Pec a prostory závodních tratí a své děti za několik týdnů i v televizi."



Pořadatelé očekávají start dětí z Frymburka. „Běžky, boty a hole pro zhruba padesát žáků budou připraveny k zapůjčení v místě startu, počítáme s tím, že mnohé děti své prostě nemají."

V pátek je v 11.00 v programu start závodu dětí na 1 km, o půl hodiny později vyrazí lyžaři r. n. 2001 – 2002. Přesně na 12.00 je naplánován závod r.n. 1999 – 2000 a ve 13.00 poběží v Nové Peci svůj ostrý závod na 5 km dorostenci. V sobotu zazní startovní výstřel pro Šumavskou 30 přesně v 11.00, o patnáct minut později se vypraví na patnáctikilometrovou trasu ženy. „Šumavská třicítka je krásný závod," uvedla Šárka Grabmüllerová, která se chystá na obhajobu vítězství. A kategorie mužů? V dějišti závodů se objeví šéftrenér české reprezentace Miroslav Petrásek s lyžaři Martinem Jakšem a Ondřejem Horynou.

Podporu závodu vyjádřil i Miloš Zeman. Kandidát na prezidenta ČR letos z pochopitelných důvodů nebude mít čas, ale v příštím roce, ať už volba dopadne jakkoli, do Nové Pece přijede. „Poběží závod na pět kilometrů."



Šumavská třicítka je závodem, ve kterém své umění mohou vyzkoušet také amatéři.

„Není organizován jen pro profesionály," vzkazují pořadatelé. A medailistka z OH Květa Jeriová – Pecková dodává: „Určitě stojí za to se postavit na start."