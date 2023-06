/FOTO, VIDEO/ Jeden z organizátorů závodu paddleboardového závodu Zlatka-Boršov, paddleboardista veterán a starosta Boršova nad Vltavou v jedné osobě, Jan Zeman, zahájil v sobotu dopoledne říční maraton na paddleboardech pod jezem ve Zlaté Koruně.

Pátý ročník závodu na paddleboardech na Vltavě Zlatka-Boršov 2023. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Je to pátý ročník, ale podruhé to je mistrovství ČR v říčním maratonu,“ přiblížil Jan Zeman na startu, než nastoupil na prkno a vyrazil na jednadvacet kilometrů dlouhou trasu ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou. „Každý rok se zároveň závodu s ostatními i účastním.“

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Akce, která se koná pod hlavičko Bude Sport, z. s., se zúčastnilo 66 závodníků, jak sportovců, tak hobíků. Startovalo se pod mostem přes Vltavu ve třech vlnách v 11 hodin dopoledne.

