Podobně dopadla i první finálová jízda, ve které ho ale německý pilot od startu až do cíle pořádně proháněl. „Pedro přes zimu asi pořádně potrénoval a funguje mu to, což je super. Už v kvalifikaci jsme měli hodně podobný čas a v první jízdě jsem měl co dělat, abych ho za sebou udržel. Což je perfektní, protože jezdit tady vepředu a nikoho za sebou nemít, to je k ničemu,“ ocenil rychlost svého německého protivníka. „Za to jsem rád a fakt jsem si jízdu užil.“

Společný závod s mistrovstvím Rakouska Sitnianský vítá. Čeští jezdci se totiž postavili na start hlavní třídy S1 pouze čtyři. „Díky Bohu za Rakušany. Takhle nás jelo osmnáct, což je slušné. Určitě je tím závod zajímavější. Kdybychom byli jenom Češi, tak bychom asi jeli společně s třídou S2. Tam už by bylo hodně pomalejších jezdců, předjíždělo by se o kolo a nebylo by to ono,“ připustil.

Ale předjíždění většího množství soupeřů o celý okruh se nevyhnul ani tak. „Vždycky je otázka, kam oni uhnou a jak to dopadne. Okolečkáři jsou největší problém. Ale tentokrát to až na nějaké výjimky docela šlo,“ uznal. „Nejhorší je, že se celý závod snažíte ujet tomu, kdo vás zezadu stíhá. Pak dojedete jezdce o kolo a všechno je pryč,“ posteskne si.

Druhá finálová jízda měla podobný průběh jako ta první. Sitnianský ji opět vyhrál stylem start – cíl a Němce Maybüchlera nechal na druhé příčce. Slavil tak i celkový triumf v píseckém závodě.

Na trati v Písku je naprosto klíčový start. Prostoru na předjíždění už pak moc není. „Musíte být o hodně rychlejší, abyste předjel jezdce před sebou. Jakmile jedete podobné časy, tak předjedete jenom v případě, když soupeř udělá chybu. Anebo musíte být hodně tvrdý a někde do toho jít trochu tělem,“ uvádí.

České supermoto není v dobré kondici, což jeho lídra trápí. „Takhle dolů už to jde nějakých sedm osm let. Když jsem začínal, tak bylo narvané depo a jely se dvě hlavní kategorie. Dneska je jezdců strašně málo. Těžko říct, čím to je. Možná je tento náš sport málo propagovaný, také je o něco dražší než motokros, tak se do toho tolika lidem nechce. Možná v supermotu nevidí žádnou budoucnost. Důvodů je asi víc, ale je to prostě tak,“ lituje.

Přitom sám pilot z Prahy prožívá báječný vstup do sezony. Na úvodním závodě mistrovství světa v Itálii obsadil třetí příčku a poprvé v životě tak vystoupil v Grand Prix na stupně vítězů. „Byl to můj životní úspěch,“ přikývne. „Snažil jsem se přes zimu hodně pracovat, aby to bylo lepší než loni, kdy jsem byl celkově čtvrtý. V letošní sezoně je mnohem větší konkurence než loni, o to je třetí místo z Itálie cennější. Bylo nás na startu osmadvacet a potom ve Španělsku ještě více. To je super, protože to vypadalo, že supermoto upadá i ve světě,“ chválí si.

Kvůli malému počtu jezdců bylo letos zrušeno mistrovství Evropy a všichni nejlepší piloti se koncentrují pouze ve světovém šampionátu. „Je paráda, když je plný startovní rošt,“ zopakuje.

Druhý závod Grand Prix ve Španělsku už Sitnianskému tolik nevyšel. „Vůbec mi to tam nesedlo a nešlo. Bolely mě ruce a nic nebylo tak, jak má být. V první jízdě jsem se hned v první zatáčce po startu zahákl se dvěma soupeři a měli jsme docela velký pád. Než jsem to sesbíral, tak jsem jel úplně zezadu. Pár lidí jsem předjel, ale nebylo to ono. Ve druhé rozjížďce jsem dojel alespoň na osmém místě a ve třetí jsem měl technický problém, takže jsem ji nedojel vůbec. Tenhle víkend jsem si raději škrtl a už jsem na něj zapomněl. Doufám, že dál už to bude zase lepší,“ přeje si pilot, jenž je v průběžné klasifikaci mistrovství světa na šestém místě.

Světový šampionát čítá celkem šest závodů a jeden se pojede také u nás ve Vysokém Mýtě. „Loni se tam jel svět poprvé a byla to fakt pecka. Přišlo hodně diváků, měl jsem tam plno známých a závod byl výborně zorganizovaný. I všichni ostatní jezdci byli nadšeni. Každý se tam rád vrací. Já se těším moc,“ neskrývá.

Kromě mistrovství světa absolvuje česká jednička i kompletní domácí šampionát. „Zatím to mám v plánu. Většina závodů se totiž jede stejně jako v Písku společně s Rakušany, takže to pro mě bude dobrá příprava. Navíc Pedro Maybüchler by měl objet také všechny naše závody, což je pro mě taky velká motivace,“ tvrdí.