Křemže – Jeden z nejstarších nemistrovských turnajů svého druhu v republice je k vidění na sklonku kalendářního roku v Podkletí.

Křemežský turnaj Vánočních mixů si zapsal do kronik již 42. ročník. | Foto: Deník/ Karel Vosika

Badmintonisté křemežského Sokola už více než čtyři dekády pořádají sváteční turnaj smíšených dvojic – Vánoční mixy. V posledních dnech končícího roku 2018 organizátoři zapsali do kronik již dvaačtyřicátý ročník, který se pak podruhé jako vzpomínka na zakladatele tamního badmintonového oddílu hrál zároveň jako Memoriál MUDr. Václava Koudelky.



„Přihlásilo se tentokrát osm dvojic složených nejen z hráčů našeho klubu, ale přijeli i badmintonisté z Českých Budějovic nebo třeba až z Prahy. Hráli jsme ve dvou skupinách, kde byly páry nasazeny podle výkonnosti, aby si každý co nejlépe zahrál,“ řekl ředitel turnaje a zároveň kapitán křemežského prvoligového družstva Michal Koudelka, jenž i přes handicap svalového zranění rovněž do turnaje zasáhl a spolu s neteří Lucií obsadil výsledné šesté místo.



Celkovým vítězem se stal mix Jan Bednář a Lucie Černá před dalším domácím párem hrajícím ve složení Petr Beran a Alice Hálová, bronz zůstal rovněž doma díky dvojici Petr Pirtyák a Zuzana Matoušková.



Další pořadí: 4. místo Vladimír Sklář / Eva Sklářová, 5. místo Jan Matějka / Kateřina Šámalová, 6. místo: Michal Koudelka / Lucie Koudelková, 7. místo Matěj Samohejl / Lucie Matějková, 8. místo Martin Hlavatý / Jana Mejzlíková.